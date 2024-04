San Marino. Sds Gatti e Sds Righi a colloquio con i Direttori del Fondo Monetario Internazionale e della World Bank.

L’impegno dei Segretari di Stato per le Finanze Marco Gatti e per l’Industria Fabio Righi agli Spring Meetings 2024 di Washington è proseguito ieri con i colloqui con i Direttori del Fondo Monetario Internazionale e della World Bank.

Washington, 20 aprile 2024 – La partecipazione dei Segretari di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti e per l’Industria Fabio Righi agli Spring Meetings 2024 nella capitale degli Stati Uniti d’America è proseguita nella giornata di ieri con alcuni colloqui di confronto con i Direttori di FMI e World Bank.

La mattinata si è aperta con un incontro con lo staff del Dipartimento Monetary and Capital Markets del Fondo Monetario Internazionale con cui è stata verificata la possibilità di avviare e approfondire delle collaborazioni su alcune aree di assistenza tecnica. ‘In particolare, ha detto il Segretario Gatti, ‘l’Accordo di associazione con l’Unione europea, i cui negoziati si sono conclusi lo scorso dicembre, implicherà assessment del sistema finanziario che richiederanno il coinvolgimento di soggetti terzi: vorremmo esplorare la possibilità di ricevere assistenza attraverso soggetti istituzionali quali il FMI. Quindi valutare attività che possano andare a coprire aree di analisi che dovremo rappresentare alla Commissione europea’.

Il Segretario Righi ha aggiunto che sarebbe ‘interessante valutare anche collaborazioni tecniche per rendere più efficaci a livello internazionale norme in settori innovativi quali sandbox normative, asset virtuali, blockchain – che rappresentano una chiave di volta per agevolare e snellire a livello normativo progetti economici innovativi nella Repubblica di San Marino – verificarne il design e le prospettive di sviluppo’.

E’ seguito a fine mattinata un incontro con Matteo Bugamelli Executive Director alla World Bank Group, con cui si è discusso il percorso trasformativo che sta portando avanti la Banca Mondiale, ponendo l’attenzione sull’importanza della creazione di modelli da esportare in Paesi in crescita. Motivo per il quale è risultata di grande interesse la linea di sviluppo su cui sta proseguendo San Marino, al punto che si è presa in forte considerazione e si lavorerà per portare nel nostro paese un’academy della Banca Mondiale dedicata alla creazione di modelli per l’applicazione delle nuove tecnologie nel mondo economico con un focus particolare anche sui Piccoli Stati.

Nel pomeriggio, la delegazione sammarinese ha incontrato il Direttore del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer. I temi al centro dell’incontro, la crescita dell’economia sammarinese, l’accordo di associazione all’Unione europea e il potenziamento del settore bancario e finanziario che ne deriverà, la richiesta di assistenza tecnica rivolta al FMI con particolare riferimento all’attività dell’ufficio statistica e al settore finanziario per la gestione del debito, l’operazione di cartolarizzazione.