San Marino. SdS Giustizia: Il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti ed il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, Marco Gatti al Convegno “Trust e Affidamenti Fiduciari

Il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti ed il Segretario

di Stato per le Finanze ed il Bilancio, Marco Gatti, hanno partecipato

questa mattina, portando i loro saluti istituzionali, al Convegno “Trust

e Affidamenti Fiduciari. L’esperienza della Repubblica di San Marino”,

organizzato dall’Università degli studi di Milano, in collaborazione con

l’Accademia del trust della Repubblica di San Marino. Il convegno si è

svolto presso la medesima sede universitaria.

In qualità di relatori, hanno preso parte all’evento il Dirigente del

Tribunale della Repubblica di San Marino, già Primo Presidente Emerito

della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, il Dirigente Supplente del

Tribunale della Repubblica di San Marino, il Commissario della Legge

Fabio Giovagnoli, il Presidente della Corte per il Trust e gli

Affidamenti Fiduciari della Repubblica di San Marino, Avv. Andrea

Vicari, il Giudice di primo grado per la responsabilità civile dei

magistrati, prof. Gianluca Contaldi, il Presidente dell’Ordine degli

Avvocati e Notai, Avv. Alfredo Nicolini, il Presidente dell’Accademia

del Trust, Avv. Massimiliano Rosti e il Presidente Moneyval e Direttore

AIF, Dott. Nicola Muccioli, oltre a membri della Corte per il Trust e

gli Affidamenti Fiduciari della Repubblica di San Marino e numerosi

altri giuristi esperti di trust.

La Repubblica di San Marino, con il suo profondo rispetto per le

tradizioni giuridiche di cui è custode e con il costante impegno verso

l’innovazione, considera questa occasione una preziosa opportunità per

condividere le proprie esperienze e rafforzare ulteriormente la

cooperazione con la Repubblica Italiana.

Questo evento, testimonia la centralità e l’importanza della

collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e professionale,

elemento che San Marino ha posto al centro delle sue riforme

legislative. L’obiettivo è quello di garantire una disciplina giuridica

non solo tecnicamente impeccabile, ma anche capace di rispondere alle

sfide della società contemporanea. È proprio grazie a questa sinergia

che San Marino ha potuto implementare riforme che, senza mai

destrutturare, hanno puntato a migliorare ciò che era già era presente

nel proprio ordinamento.

San Marino si appresta a celebrare il ventennale della sua prima

legislazione sul trust e il contratto di affidamento fiduciario,

promulgata nel 2005, a cui sono seguite la riforma del 2010 e

l’istituzione, nel 2012, della Corte per i Trust e i Rapporti Fiduciari.

La legge sammarinese sul trust e sul contratto di affidamento fiduciario

ha le sue profonde radici nel diritto comune. Con particolare riguardo

all’istituto del trust, grazie ai nobili apporti accademici, che la

nostra legislazione vanta, è stato possibile combinare il secolare

patrimonio giuridico ed esperienziale anglosassone con il diritto comune

e civile, con una particolare attenzione alle esigenze attuali e

prospettiche del mercato e della società. Ne è scaturito un modello di

trust che oggi si distingue per chiarezza normativa, flessibilità e

modernità.

Quanto detto si pone in continuità con una chiara linea politica della

Repubblica di San Marino, volta all’apertura verso i contesti

internazionali e verso la vicina Italia, presentandosi come sistema

autorevole, stabile e improntato al principio cardine della legalità.