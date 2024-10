San Marino. Sds Istruzione e Cultura e Dipartimento Istruzione: ancora aperte le iscrizioni ai Corsi Serali di Lingua per Tutti, edizione 2024-2025

La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e il Dipartimento Istruzione rendono noto che sono ancora aperte le iscrizioni ai Corsi Serali di Lingua per Tutti, edizione 2024-2025.

La nutrita gamma di proposte linguistiche dei Corsi Serali di Lingua per Tutti spazia dalle lingue europee, con inglese, francese, tedesco e spagnolo, abbraccia con il russo le lingue slave e prosegue in estremo oriente alla scoperta dei tesori linguistici e culturali giapponesi e cinesi, per poi approdare alle lingue dell’inclusione e dell’integrazione, ovvero italiano come lingua straniera e la Lingua dei Segni Italiana. Un viaggio affascinante, uno spazio per il confronto e la condivisione ed un percorso formativo che, oltre a contribuire all’arricchimento del bagaglio culturale personale, permette lo sviluppo di nuove competenze utili anche in ambito lavorativo.

Le lezioni dei Corsi Serali di Lingua per Tutti si svolgono in un ambiente di apprendimento sereno, attivo e partecipativo. Per favorire il percorso di apprendimento gli insegnanti, sempre attenti alle esigenze dei loro studenti, propongono attività dinamiche e coinvolgenti. Particolarmente interessante è la proposta dell’Istituto Confucio San Marino che vede l’utilizzo dell’inglese come lingua veicolare utilizzata in classe per l’insegnamento della lingua cinese.

Inoltre, tutti gli iscritti ai Corsi Serali di Lingua per Tutti potranno partecipare gratuitamente ad alcuni incontri di Tai-Chi, Arte del Tè ed Arte dei Caratteri Cinesi organizzati dall’Istituto Confucio.

Corsi Serali di Lingua per Tutti ha voluto, in questa edizione, dare maggiore spazio alla dimensione sociale. A beneficiare delle tariffe agevolate sono: tutti i Corpi Militari Sammarinesi, i possessori di permesso di soggiorno provvisorio “Ucraina” e permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie, gli studenti, i disoccupati, i pensionati; il personale sanitario ISS e il personale museale.

I corsi si terranno di lunedì e mercoledì presso la Scuola Media di Fonte dell’Ovo di Murata a partire dalle ore 18.00 dal mese di novembre fino ad aprile 2025 (escluse festività).

Per informazioni dettagliate su orari, costi, riduzioni e modalità di iscrizione rivolgersi a 0549 885098 – corsidilingua.istruzione@pa.sm oppure visitare il sito www.istruzioneecultura.sm sezione DIP.ISTRUZIONE / Corsi Serali di Lingua per Tutti.