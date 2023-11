Giovedì 23 novembre alle 18.30 presso la Sala Arengo del Centro Congressi Kursaal di San Marino si terrà una presentazione a cura della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura del progetto definitivo del nuovo auditorium di San Marino (Ex Cinema Turismo).