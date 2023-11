San Marino. SdS Lavoro: Approvazione regolamentazione per gli amministratori di Società di capitali senza dipendenti

Nella seduta di ieri 23 novembre 2023 la Commissione Lavoro, sentita la proposta della Segreteria di Stato per il Lavoro in merito all’adozione di apposita regolamentazione per gli amministratori di Società di capitali senza dipendenti, ha approvato all’unanimità il documento che regola il rapporto di lavoro degli amministratori con inquadramento come operativi, individuando i criteri fondamentali per l’esenzione e in particolare i codici ateco delle attività che potranno beneficiare delle esenzioni, nonché il limite di fatturato.

Nella stessa commissione è stata anche definita la deroga prevista dalla normativa vigente in merito ai limiti per i distacchi nel settore edile.

Il Segretario Lonfernini:

“Sono particolarmente soddisfatto dell’approvazione di questo documento, che rappresenta un ulteriore tassello al completamento del percorso riformatore del mercato del lavoro.

Un importante strumento, il regolamento, a disposizione di tutti gli operatori delle società citate”.

Gli uffici preposti produrranno nei prossimi giorni una circolare informativa per tutti gli operatori economici.

Segreteria di Stato per il Lavoro