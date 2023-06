San Marino. SdS Lavoro. Si apre la 111esima Conferenza ILO, il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini seguirà i lavori da San Marino

Gli impegni istituzionali e politici non consentono la trasferta a Ginevra per il prestigioso appuntamento

Gli impegni istituzionali e politici non consentiranno al Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini di essere a Ginevra per partecipare alla 111esima sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Pur non riuscendo a presenziare il Segretario di Stato seguirà attentamente lo svolgersi dei lavori del prestigioso appuntamento che quest’anno tratterà una vasta gamma di questioni, tra le quali: una giusta transizione verso economie sostenibili e inclusive, apprendistati di qualità e protezione del lavoro.

San Marino, 12 giugno 2023 (1722 dfR)