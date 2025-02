San Marino. Sds Lonfernini: “Affrontare la sfida demografica con responsabilità e visione”, intervista di David Oddone (anteprima)

La Repubblica di San Marino sta affrontando una significativa sfida demografica, con un calo del- le nascite che impone riflessioni profonde sul futuro del sistema educativo e sociale. Abbiamo incontrato il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, per discutere delle misure in atto e delle prospettive future.

Segretario Lonfernini, il calo delle nascite e? una realta? preoccupante per San Marino. Quali sono le principali iniziative che il governo sta adottando per affrontare questa situazione?

“Il declino demografico rappresenta una sfida complessa che richiede un approccio multifattoriale. Stiamo lavorando su diversi fronti: da un lato, incentiviamo la natalita? attraverso politiche di sostegno alle famiglie, come sgravi fiscali e agevolazioni per l’accesso alla casa. Dall’altro, stiamo riorganizzando il sistema scolastico per ottimizzare le risorse e garantire un’educazione di qualita?, nonostante la imminente diminuzione degli studenti”.

(articolo completo dopo le 15)

David Oddone, La Serenissima