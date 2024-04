San Marino. Sds Marco Gatti riguardo al lavoro svolto dal CLO che vede come direttore la dott.ssa Stefania Meloni: ”altissimo livello di scambio di informazioni”

Il Segretario di Stato Finanze Marco Gatti a Rtv questo pomeriggio: ”“San Marino è da molti anni pienamente riconosciuto a livello Ocse come Paese compliance proprio in virtù dell’altissimo livello di scambio di informazioni” (é il CLO che se ne occupa e che ha a capo come direttore la dott.ssa Stefania Meloni) e anche la Guardia di Finanza ha ultimamente “espresso un giudizio molto positivo sul fatto che oggi sono molto più le informazioni che arrivano da San Marino piuttosto che l’inverso”. Fonte Rtv San Marino