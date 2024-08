San Marino. Sds Pedini Amati incontra l’ambasciatore del Giappone in Italia e San Marino Satoshi Suzuki

Oggi il segretario di Stato per il turismo, le poste, la cooperazione, l’expo, l’informazione e l’attrazione investimenti turistici di San Marino, Federico Pedini Amati, ha incontrato a Roma l’ambasciatore del Giappone in Italia e a San Marino Satoshi Suzuki.

L’ambasciatore si è congratulato per la formazione del nuovo governo sammarinese e per la conferma come Segretario di Stato incaricato al turismo e all’expo.

Il segretario di Stato Pedini Amati, accompagnato dal commissario generale per l’expo di Osaka Kansai 2025, Filippo Francini ha spiegato l’andamento della preparazione del Padiglione San Marino e insieme hanno discusso in maniera proficua su come procedere oltre che di cooperazione in materia di attrazione di turisti e investimenti giapponesi a San Marino.

Al fine di trasmettere attraverso l’expo di Osaka Kansai 2025 il fascino di San Marino e le iniziative tra i due paesi nei vari settori, le due parti continueranno a concentrasi sulla cooperazione bilaterale.