San Marino. SdS Sanità e Sicurezza Sociale: situazione sanitaria, chiarimenti

Con riferimento alle disparate notizie riguardanti la sanità, che in questi giorni sono apparse sulla stampa, si ritiene opportuno e doveroso fare un po’ chiarezza.

E’ comprensibile, visto il clima pre-elettorale, che ogni forza politica, specie se all’opposizione cerchi di parlare alla “pancia della gente”, ma non è condivisibile che si continui a cercare di screditare i servizi pubblici e a diffondere artatamente anche informazioni parziali per mettere in cattiva luce la sanità pubblica sammarinese.

Alcuni dati sui servizi sanitari sono già stati comunicati nella sessione consiliare di dicembre, ma probabilmente non sono stati presi in considerazione e si continua a non voler vedere la realtà dei fatti.

Pertanto, per adeguata informazione alla cittadinanza, si rifà presente che nel periodo post Cot l’attività di Triage infermieristico telefonico nelle prime settimane ha visto una percentuale media di risposta alle chiamate dell’83%. Il tempo medio di attesa è stato di 3 minuti e 29 secondi, un terzo del tempo di attesa del periodo Cot, pur avendo registrato ogni settimana circa 1000 telefonate in più rispetto alla precedente, causa influenza e recrudescenza Covid. La fase di formazione e il trasferimento delle competenze del triage infermieristico si stanno completando e gli utenti potranno rapportarsi con l’infermiere ed il medico di riferimento.

E’ invece evidente che anche in questa fase, caratterizzata da un aumento dei casi di malattia e ricoveri, gli operatori sanitari hanno dimostrato ancora una volta professionalità e spirito di servizio, continuando a fornire pronte risposte alle diverse esigenze e necessità.

Da qualche giorno è attivo anche il servizio di promemoria appuntamenti via SMS, una soluzione innovativa per ricordare agli assistiti le date e gli orari delle visite ed esami diagnostici, ed evitare le defezioni, che sarà implementato a breve anche da altri servizi su FSE, che oggi vengono erogati recandosi presso gli uffici dell’ISS.

Per quanto riguarda le liste di attesa, purtroppo in alcuni ambiti permangono ancora criticità, anche se monitorate, dovute sia all’aumento delle richieste di prestazioni ambulatoriali, sia al non completamento della specifica formazione della medicina di base volta ad alleggerire gli ambulatori specialistici, sia ad eventi esterni e non prevedibili.

Comunque si precisa che dai tempi di attesa pubblicati il 22/12/2023 la maggior parte delle liste vede una diminuzione dei tempi e che si stanno riorganizzando i servizi che necessitano di essere implementati anche con un potenziamento dell’orario di lavoro.

Una corretta informazione dovrebbe prevedere dati aggiornati, comparati e leggere i dati numerici nell’ambito della complessità dei servizi specialistici considerati.

Continuiamo a domandarci a chi giova questo accanimento contro la sanità pubblica.

Forse vi sono altri obiettivi?

Non ci riguarda la polemica, ne’ lo scontro politico, la Segreteria di Stato continua a portare avanti gli impegni assunti con la cittadinanza per offrire servizi rispondenti alle necessità dei cittadini. Nel mese di dicembre sono stati sottoscritti due importanti accordi, il Protocollo con la Regione Emilia Romagna per lo scambio di prestazioni sanitarie ed amministrative, e l’Accordo attuativo con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per la formazione in Medicina e Chirurgia dei giovani sammarinesi, a partire dall’Anno Accademico 2024/2025. Risultati di rilievo per il nostro sistema sanitario e per i quali ringrazio tutti coloro che hanno prestato la loro valida collaborazione e tutti coloro che continuano a svolgere il loro lavoro con impegno e professionalità.

San Marino, 12 gennaio 2024

La Segreteria di Stato

Sanità e Sicurezza Sociale