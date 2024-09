San Marino. SdS Sport / SdS Informazione: Libertà di stampa pilastro fondamentale della democrazia. Richiesta di incontro urgente sulla vicenda San Marino Calcio

Le Segreterie di Stato per lo Sport e la Segreteria di Stato

all’Informazione della Repubblica di San Marino prendono atto con

preoccupazione del contenuto del comunicato stampa emesso dalla società

San Marino Calcio, nel quale viene manifestata nuovamente l’intenzione

di vietare l’accesso ai giornalisti e agli operatori di RTV San Marino

agli impianti sportivi durante le partite casalinghe. Alla luce di ciò,

le Segreterie ribadiscono che la libertà di stampa e il diritto di

cronaca sono principi imprescindibili e inalienabili in una democrazia

matura come quella sammarinese, tutelati dalle leggi Costituzionali

della Repubblica. I giornalisti non solo hanno il dovere di informare il

pubblico, ma costituiscono un elemento fondamentale nella vigilanza

democratica. Questo diritto non può essere ostacolato o limitato in modo

arbitrario, poiché il pluralismo dell’informazione rappresenta un valore

insostituibile nella vita civile e istituzionale del Paese.

Purtroppo, il comunicato della società calcistica accosta il nome della

Repubblica a dichiarazioni che risultano inaccettabili per il loro tono

e per i contenuti, in particolare quando si fa riferimento all’uso della

forza fisica per impedire l’accesso agli inviati di RTV. Un simile

linguaggio, che rasenta il turpiloquio, è incompatibile con i valori di

dialogo e rispetto che devono guidare ogni interazione tra le

istituzioni e i media. Le Segreterie di Stato convocheranno il

Presidente del San Marino Calcio e i vertici della San Marino RTV, al

fine di comprendere meglio i contorni della vicenda e per assicurare che

venga ripristinato un clima di serenità e collaborazione. “La Repubblica

di San Marino ha una tradizione millenaria di libertà e democrazia che

non può e non deve essere messa in discussione. La libertà di stampa è

il baluardo su cui si fondano le istituzioni democratiche, e chiunque

operi all’interno del nostro Stato deve rispettare questo principio

sacro”, ha dichiarato il Segretario di Stato Rossano Fabbri.

“Non possiamo accettare che da parte di una società che porta nel mondo

sportivo il nome del nostro Paese vengano utilizzati toni come quelli

riportati nel più recente comunicato del San Marino Calcio. Auspichiamo

che, il dialogo e il buon senso di tutte le parti in causa riportino nel

più breve tempo possibile ad una leale convivenza tra chi lo sport lo

pratica e chi da anni lo racconta ai nostri concittadini” ha spiegato il

Segretario di Stato Federico Pedini Amati.

Il calcio, come ogni sport, deve essere un veicolo di unione e dialogo,

non di divisione. La stampa ha il compito di raccontare questi momenti

con professionalità, contribuendo a mantenere vivo lo spirito sportivo e

il dibattito costruttivo. Non è assolutamente accettabile che episodi di

tensione, tra l’altro extra calcistici, possano degenerare in conflitti

tra parti che, invece, dovrebbero collaborare per il bene dello sport e

della società. Le Segreterie si adopereranno affinché venga garantito e

il pieno accesso dei giornalisti alle manifestazioni sportive, nel

rispetto delle regole e dei diritti di tutti.

Le Segreterie di Stato auspicano pertanto, con assoluta immediatezza, il

ripristino definitivo degli accrediti riservati alla Televisione di

Stato a tutte le partite casalinghe che va sottolineato si svolgono su

terreni di gioco dello stato, della società che spende il nome della

Repubblica di San Marino. Qualora ciò non accadesse, assieme alla

competente Federazione sono al vaglio le più opportune azioni a tutele

del buon nome della Repubblica e del gioco del calcio.