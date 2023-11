San Marino. SdS Territorio: Inaugurata la “Petite Forest UNECE”

A Gualdicciolo un nuovo spazio verde che celebra la Giornata Nazionale dell’Albero e concretizza l’impegno della Segreteria di Stato per il Territorio

Al Kursaal proseguono i lavori della Commissione Congiunta FAO/UNECE

Domani sera il side event con il Segretario di Stato Canti e le aziende sammarinesi

Inaugurata questa mattina, in occasione della festa nazionale dell’albero, la “Petite Forest UNECE 2023 a San Marino”.

Il taglio del nastro alla presenza del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti, della Direttrice della Divisione Foreste UNECE Paola Deda, del Rappresentante Permanente presso l’ONU a Ginevra Marcello Beccari e del Capitano di Castello di Acquaviva Enzo Semprini.

Presenti anche i ragazzi delle Scuole Elementari di Acquaviva.

L’iniziativa rientra nei lavori della Sessione Congiunta UNECE/FAO in corso a San Marino che al termine dell’evento collaterale di Gualdicciolo è ripresa con la tavola rotonda “Economia forestale e mercati” e con l’evento “I semi del cambiamento – Ripensare le foreste e le citta?”. Domani 22 novembre dalle 10 alle 13 la riunione del Comitato ECE per le foreste e l’industria forestale (COFFI) mentre alle 13.30 si terrà l’evento “Come massimizzare il carbonio incarnato negli edifici residenziali”.

Dalle 15 alle 18 si riunirà la Commissione forestale europea FAO (EFC) e subito dopo si discuterà di “sinergia pubblico-privato per la valorizzazione del territorio e la conservazione della biodiversita?” con il side evento al quale partecipano il Direttore dell’Housing Land and Forest Management di UNECE Paola Deda, il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti, i rappresentanti di AASLP e delle aziende sammarinese leader nei rispettivi settori SIT e Marlù.

Il 23 novembre ultima giornata di lavori con l’Adozione del rapporto della sessione congiunta.

San Marino, 21 novembre 2023 (1723 dFR)