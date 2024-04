San Marino. “Sds Territorio Stefano Canti: Proseguono i lavori di restauro e adeguamento funzionale al Teatro Titano in San Marino Città”

Dopo l’avvio dei lavori per il recupero funzionale del “Cinema Turismo” ad Auditorium della musica, proseguono senza sosta i lavori di restauro e adeguamento funzionale al “Teatro Titano in San Marino Città”. Un intervento atteso da anni i cui lavori sono stati avviati a gennaio 2024. Gli interventi di restauro e adeguamento funzionale del Teatro Titano, condotti sotto la Direzione Lavori dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, rappresentano un significativo impegno nel preservare e migliorare il nostro patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale. I lavori in corso di esecuzione riguardano la manutenzione straordinaria del manto di copertura (impermeabilizzazione, posa in opera di nuove scossaline in rame e rifacimento dei coppi) necessari ad eliminare le infiltrazioni di acqua; il lavaggio della facciata esterna in pietra per rimuovere le polveri e lo sporco accumulato nel corso degli anni; il riposizionamento dei conci che si stavano muovendo e l’applicazione di trattamento consolidante al fine di ripristinare l’aspetto originale dell’edificio e garantire il mantenimento nel tempo. I prossimi interventi in programma riguarderanno la sostituzione degli infissi della facciata ed il restauro dei portoni di ingresso in legno. Nel contempo, è in corso la progettazione definitiva per l’adeguamento funzionale degli spazi interni per migliorare l’accessibilità e l’utilizzo dell’edificio con l’obiettivo di ospitare una varietà di attività culturali e di spettacoli, prevedendo la riqualificazione delle aree di accoglienza e dei servizi igienici per rendere il teatro più accogliente e confortevole per il pubblico nonchè l’installazione di attrezzature tecniche e scenografiche per supportare produzioni teatrali di alta qualità. La conclusione dei lavori è prevista per la prossima estate.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Sono evidenti i progressi nel restauro e nell’adeguamento funzionale del Teatro Titano, una importante infrastruttura e punto di riferimento del Centro Storico della Città di San Marino. Gli interventi di restauro previsti non solo preservano il patrimonio storico artistico architettonico e culturale della nostra Città, ma miglioreranno l’accessibilità e la fruibilità dello spazio interno per tutta la comunità. Un ringraziamento speciale va al progettista l’arch. Sergio Casadei ed ai tecnici ed alle maestranze AASLP che stanno dedicando il loro impegno per completare i lavori con successo.”

San Marino, 7 aprile 2024

CS Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente