San Marino. SdS Turismo. Il Direttore di Dipartimento Filippo Francini a Sarajevo alla Conferenza Eusair

I temi e le problematiche del turismo al centro del suo intervento

Il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini ha preso parte in veste di relatore alla Conferenza EUSAIR che si è tenuta la scorsa settimana a Sarajevo.

Nell’intervento del Direttore di Dipartimento Francini e nel resto della conferenza si è parlato di temi particolarmente di attualità quali la formazione e la preparazione dei giovani per le professioni legate al turismo con messaggi chiari: rallentare la fuga dei cervelli, concedere ai giovani maggiori opportunità di acquisire nuove competenze in un settore particolarmente stimolante come quello turistico. Si è parlato anche di rafforzamento dela competitività dei paesi EUSAIR aumentando la qualità dell’istruzione per la gestione integrata della destinazione sostenibile e la diversificazione dell’offerta turistica sostenibile. Uno degli incontri programmati nella capitale bosniaca verteva dsul turismo accessibile, tema al quale la Repubblica di San Marino dedicherà una conferenza UNWTO il prossimo mese di novembre. L’appuntamento è proseguito con un confronto sulle aree di sostegno dell’UE nell’ambito dei finanziamenti dell’UE 2021-2027, obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

San Marino, 29 maggio 2023/1722 dfR