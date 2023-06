San Marino. SdS Turismo: Le risposte a RF le danno i fatti e gli organismi internazionali, non tentino di mascherare ciò che sono

Basta morali dai reduci di partiti che hanno portato il Paese sull’orlo del baratro.

Replica chiama replica, per evitare che la manovra di disinformazione di Repubblica Futura prosegua indisturbata la Segreteria di Stato per il Turismo è costretta ad intervenire ancora una volta.

Iniziamo dalla fine, dalle ultime righe del secondo Comunicato Stampa di RF dove il partito dei Professori invoca le elezioni “fra qualche mese” come se non sapesse che mancano davvero ormai pochi mesi alla fine della legislatura e che le elezioni si terranno, non perché vengono invocate ogni mattina da AP ma perché il nostro Paese vive di una democrazia secolare e perché la legislatura nel 2024 terminerà.

AP, Alleanza Popolare, un partito del quale, anche se temono di doverlo ammettere, tutti i rappresentanti dell’attuale RF hanno fatto parte. Hanno provato a rimescolare le carte, ad aggregarsi con partitini oggi spariti, a cambiare vestiti e colori. Ma RF, resta AP sotto mentite spoglie: una élite politica mossa da risentimento che utilizza giustizialismo e moralismo nel tentativo di accreditarsi verso la popolazione per riscuotere potere. Purtroppo per loro però, chi di spada ferisce di spada perisce ed è ormai chiaro a tutti che la giustizia che pensavano di utilizzare per ergersi al ruolo di migliori, oggi proprio di loro si sta occupando. Non siete credibili!

RF è un soggetto politico isolato, non ha sodali nemmeno all’opposizione. E’ un partito attivissimo quando si tratta di giudicare le alleanze, le mosse e le strategie degli altri senza però essere mai in grado di spiegare quali siano invece le loro iniziative a favore del Paese. Dimostrano tutti i loro legami con un’epoca buia della nostra Repubblica anche quando utilizzano espressioni obsolete come “governo balneare”, termini ridicoli che ridicolizzano in primis chi li utilizza.

Tornando ai temi del primo comunicato stampa divulgato per attaccare la Segreteria di Stato per il Turismo è bene precisare ancora una volta che non tutte le responsabilità di ciò che accade in Centro Storico sono riconducibili alla Segreteria stessa. I cantieri certo recano disagi e alcuni sicuramente avrebbero dovuto essere chiusi prima, ma i cantieri sono segno di attività, di opere di miglioramento volte a portare utilità al Paese. Dove possibile, è inoltre bene ricordarlo, la Segreteria di Stato è intervenuta per limitare i disagi a popolazione, operatori economici e turisti.

Le migliori risposte restano sempre e comunque quelle della cittadinanza e dei turisti che riconoscono gli sforzi fatti da questa Segreteria di Stato per recuperare un settore che era stato abbandonato a se stesso dal Governo dei dirigibili. C’è un’altra testimonianza della quale troppo poco spesso teniamo conto, ed è quella che ha messo nero su bianco il Fondo Monetario Internazionale quando al termine della sua visita ha certificato come il settore turistico sia trainante per l’economia del Paese.