San Marino. SdS Turismo: Proposta delle DMC sammarinesi per un’iniziativa promozionale a sostegno della destagionalizzazione

Presentato in Segreteria di Stato un progetto per migliorare l’incoming in primavera. Pedini Amati: “Lo Stato pronto ad appoggiare questa idea”

San Marino Welcome e San Marino Destination, le due DMC che operano nella Repubblica di San Marino, hanno presentato alla Segreteria di Stato per il Turismo, una proposta per la destagionalizzazione del turismo nella Repubblica di San Marino.

“L’abbiamo accolta con grande piacere -ha spiegato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati- sia per il valore che ha in termini di promozione, sia perché ci arriva dalle due DMC che collaborano insieme e si fanno portatrici di un unico progetto. Purtroppo -ha detto Pedini Amati- non è realizzabile in questo periodo storico in cui il Governo di fatto non opera, ma auspichiamo possa essere tra i primi progetti portati avanti nella nuova legislatura così come auspichiamo che possa essere supportata da USOT e USC, le due associazioni di categoria sulle quali impatta il progetto”.

Seguendo la linea già testata con i “voucher vacanza” proposti in tempo di Covid, San Marino Welcome e San Marino Destination propongono una nuova agevolazione da attivare nel 2025 da gennaio a giugno. Aderendo all’iniziativa i turisti possono soggiornare a San Marino 2 notti pagandone una sola. Una delle due notti sarebbe infatti offerta dalla struttura alberghiera. Lo Stato supporterà il progetto accollandosi un terzo del costo complessivo delle due notti e retrocedendo una cifra pari al 18,5% del totale al turista attraverso una ricarica sulla nuova SMaC Turistica e una cifra pari al 15% del totale all’albergatore.

Mario Liotta (San Marino Destination): “Ci sembra una proposta sensata e interessante, se due notti costassero in totale 200 euro il turista ne pagherebbe soltanto 100 e in più si ritroverebbe 35euro sulla SMaC turistica da spendere nei negozi e nei ristoranti di San Marino. Auspichiamo massima condivisione e l’appoggio di USOT e USC che saranno presto coinvolte nella proposta”.

Marco Rossi (MAD): “E’ una bella iniziativa, la somma ricaricata sulla SMaC Turistica potrebbe essere utilizzata per scoprire la repubblica di San Marimo attraverso le numerose attività esperienziali che si possono fare e che sono estremamente apprezzate nel periodo primaverile”.

David Bologna (San Marino Welcome): “Ogni iniziativa promozionale è buona, specie se aiuta le strutture a raggiungere tassi di occupazione e permanenza più alti. Quello primaverile è un periodo a volta complicato che con progetti di questo tipo può essere sicuramente migliorato”.

Stefano Raggi (San Marino Destination): “E’ un progetto di sistema per il Paese che nasce dalla collaborazione prestigiosa fra le due DMC e la Segreteria di Stato il cui impegno, in questi anni, va riconosciuto”.

San Marino, 17 maggio 2024/1723 d.F.R.