San Marino. SdS Turismo. RAPublic 2024, il 13 e il 14 giugno torna il festival dell’underground

Pedini Amati: “Ringrazio questi ragazzi che portano avanti con passione il progetto, le istituzioni sono dalla loro parte”

L’Associazione Youth ha presentato oggi presso la Segreteria di Stato per il Turismo la quarta edizione di RAPublic, che si terrà il 13 e 14 giugno al Campo Bruno Reffi.

“Un sentito ringraziamento va al Segretario di Stato per il Turismo e a tutto il suo staff per la fiducia accordata e il supporto fondamentale nella realizzazione di questo evento” sono le parole dei ragazzi di YOUth.

RAPublic si è ormai affermato come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica hip hop e rap e cultura underground. Quest’anno, il festival presenta novità significative, tra cui un contest di brani che vedrà esibirsi sul palco 20 ragazzi provenienti da tutta Italia. Sul palco si esibiranno artisti di fama nazionale. Il primo giorno, il festival ospiterà un concerto live di Nitro con la sua band, mentre venerdì sarà la volta di Artie Five e Digital Astro, particolarmente apprezzati dai più giovanissimi.

YOUth ringrazia anche gli sponsor che continuano a credere nei giovani talenti e nel progetto RAPublic, rendendo possibile la realizzazione di un evento così ricco, momento di interazione e scambio tra i più giovani.

Tutte le discipline dell’hip hop saranno rappresentate durante il festival, con una particolare attenzione anche alla dimensione culturale. Segnali Urbani, collettivo di writers del circondario, proporrà un’installazione artistica all’interno del festival, aggiungendo un tocco creativo e più urban all’evento.

“Siamo davvero felici di sostenere i ragazzi di YOUth e IROL nell’organizzazione di questo evento -ha spiegato Luca Lazzari presente alla conferenza odierna- hanno portato un’iniziativa nuova, un genere che da noi mancava e con questo tutti i messaggi positivi correlati al mondo underground. Siamo vicini ai giovani sammarinesi e sosteniamo sempre con piacere chi si impegna per progetti a valenza turistica e culturale”.

