San Marino. SdS Turismo: RF insinua, divide, invia messaggi fuorvianti e pericolosi

Attacchi strumentali al turismo per tentare di gestire il crollo inevitabile di consensi e per mascherare le problematiche che ruotano attorno a quel partito

Repubblica Futura esprime in un comunicato stampa preoccupazione per l’inazione del Segretario di Stato per il Turismo. Lo stesso partito che lamentava l’esatto contrario nei comunicati precedenti. Se il Segretario di Stato interviene troppo i ragazzi di AP si infastidiscono, se interviene troppo poco, anche perché per una settimana è in convalescenza, i ragazzi di AP si infastidiscono ugualmente. Non è per caso che sono infastiditi dal non poter stare in maggioranza, dal drastico calo dei consensi e dalle inchieste che sempre più spesso ruotano attorno ai loro uomini?

Con questo dubbio ci impegniamo comunque a dare le risposte chieste mezzo-stampa. I ragazzi di AP parlano chiedono informazioni su tre interventi strutturali: asfaltatura dei parcheggi, installazione di nuovi ascensori e ristrutturazione della Seconda Torre, tre opere che non sono riconducibili direttamente alla Segreteria di Stato per il Turismo ma che, casomai, hanno previsto l’intervento della stessa, per tamponarne le problematiche causate. L’intervento agli ascensori di Piazzale Calcigni è in fase di completamento e, da oggi, uno dei due ascensori entrerà in funzione. Le asfaltature della “zona alta” sono state completate in due giorni e, pur non essendo coinvolta nell’intervento la Segreteria di Stato per il Turismo ha attivato un servizio di navetta elettrica per accompagnare gratuitamente nelle strutture gli ospiti che hanno sostato al P9. Anche i lavori alla Seconda Torre sembrano ormai completati e il dilungarsi dei tempi è dovuto solamente alla complessità dei lavori da effettuare su una struttura storica che richiede particolari attenzioni.

Cosa rispondere all’accusa di non essere abbastanza efficaci nella promozione turistica e nelle iniziative? Semplicemente che gli investimenti per migliorare l’offerta turistica sono di assoluto livello e sono sotto gli occhi di tutti, che nel palinsesto giugno/settembre sono previsti oltre 100 giorni di eventi (molti dei quali già presentati, altri in via di presentazione) e che, fino a ieri, San Marino così come l’Emilia Romagna e gran parte dell’Italia, è stato “battuto” da piogge che hanno costretto al rinvio e all’annullamento di molte iniziative.

Nessuno ha abbandonato il comparto turistico. La volontà delle istituzioni è sempre e comunque quella di collaborare per il bene del Paese. Anche quando, personaggi come quelli di Repubblica Futura o che attorno a Repubblica Futura ruotano, lavorano per distruggere, deteriorare rapporti, incrinare collaborazioni e mettere gli uni contro gli altri per mero interesse politico.

RF non faccia la solita lezione a questa Segreteria di Stato, non provino ad insinuare i Professorini che non vi sia tutela verso il comparto. Non sono accettate morali da chi, pur di ottenere un po’ di consenso manda sulla stampa messaggi fuorvianti per i cittadini e i turisti, dannosi per l’economia, pericolosi, divisivi e soprattutto… falsi.

San Marino, 23 giugno 2023 / 1722 dFR