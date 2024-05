San Marino. Secondo posto di Davide Zoffoli agli Esordienti Italiani, bene anche gli altri sammarinesi

Alla piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro si sono svolti i Campionati Italiani Esordienti, organizzati dalla FIPSAS. La Domus San Marino ha partecipato all’evento con sei atleti accompagnati dal tecnico Anna Ballarini, che hanno saputo mettersi in risalto e ottenuto ottimi risultati. È Davide Zoffoli a salire sul podio nella categoria B dei 50 metri pinne, secondo posto e titolo italiano mancato per solo un centesimo. Nei 100 metri pinne quinto posto. Margherita Cortini dà il meglio nei 50 pinne, dove oltre a migliorare il proprio personale chiude in quinta posizione seguita da Aurora Albani, anche per lei migliorando il suo tempo e in ottava posizione. Per Elisabetta Cortini quinto posto nei 200 metri pinne, abbassando di diversi secondo il proprio personale, settima Valentina De Palma. Nei 50 metri pinne, infine, dodicesima posizione per Melissa Fabbri. “I ragazzi hanno dato il massimo in tutte le gare, si sono ben comportati e stanno dimostrando che siamo sulla strada giusta per ambire a risultati importanti” ha dichiarato il tecnico Ballarini.