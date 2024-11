San Marino. Sedicenne fermato alla guida sotto l’effetto di cannabis. Patente ritirata e segnalazione alla magistratura

Nel corso di un controllo stradale effettuato lo scorso fine settimana, la Polizia Civile ha fermato un sedicenne alla guida di una microcar, trovandolo sotto l’effetto di cannabis. Durante l’ispezione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una piccola quantità di cannabis e uno spinello già confezionato.

L’intervento si inserisce in un piano di contrasto all’uso di droghe e alcol tra i minori, con l’obiettivo di prevenire rischi per la salute e la sicurezza. Al giovane è stata immediatamente ritirata la patente, con segnalazione alla Magistratura e avvio del procedimento per la sospensione del permesso di guida.

Secondo la normativa vigente nella Repubblica di San Marino, la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è punita con sanzioni penali e amministrative. La Legge 26 novembre 1997 n.139 prevede la prigionia di secondo grado per chiunque, senza autorizzazione, detenga sostanze stupefacenti, anche quando non ricorre lo scopo di commercio, e a chi fa uso personale di dette sostanze

Inoltre, il Codice della Strada sammarinese disciplina le sanzioni per la guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, prevedendo il ritiro immediato della patente e ulteriori provvedimenti amministrativi