San Marino. Segnalazioni Viabilità di Daria Renzi: Mosse “furbe” più evidenti con le nuove colonnine SCAME

Non è una info di viabilità, ma è comunque relativa agli spazi urbani.

Le vecchie colonnine ABB, installate già vecchie all’inizio del progetto e-way, sono state sostituite in questi giorni con nuove colonnine SCAME. Con quelle nuove, mosse “furbe” come quella in foto saranno ancora più evidenti, perché nella parte alta della colonnina sono presenti luci led che indicano lo stato: verde in standby, blu in carica, rosso non funzionante. E spento, come in questo caso, dato che la colonnina è spenta e quella Smart è passibile di multa per mancato rispetto della segnaletica verticale.