San Marino. Segretario di Stato Industria e Sport Avv. Rossano Fabbri: ”San Marino resta attrattiva ma nel rispetto delle regole, e si candida per European Community of Sport 2026”

Il caso del sito “San Marino World” e la sua presunta comunicazione ingannevole hanno riportato al centro dell’attenzione il delicato equilibrio tra attrattività economica e rispetto delle normative vigenti. Sul tema è intervenuto anche il Segretario di Stato per l’Industria e per lo Sport l’avv. Rossano Fabbri che ha ribadito l’impegno delle istituzioni a garantire un ambiente sicuro e regolamentato per chi desidera investire nel Paese.

“Al di là del caso specifico, dove sono stati avviati tutti gli accertamenti dovuti e possibili, il Congresso rivendica la tutela degli imprenditori e la necessità affinché il paese rimanga attrattivo e nei limiti stabiliti dal progetto”, ha dichiarato Fabbri.

Il Segretario ha sottolineato siano stati messi in campo incentivi rivolti esclusivamente a progetti concreti e innovativi. La filosofia adottata dal governo punta ad attrarre investimenti di qualità, senza strizzare l’occhio a schemi poco trasparenti che ricordano modelli estranei alla tradizione sammarinese, leggasi Monaco.

“Non abbiamo stabilito alcuna residenza attrattiva dell’individuo”, ha chiarito Fabbri, “ma si tratta di un progetto completamente diverso, dove fiscalmente viene attratto solo il progetto che viene messo in campo”.

L’obiettivo, dunque, è mantenere alta la salvaguardia e la tutela di tutti coloro che vogliono investire a San Marino, purché lo facciano rispettando le norme e le linee guida stabilite dalle autorità.

Parallelamente, il Segretario allo Sport ha colto l’occasione per annunciare una notizia di grande rilevanza per il settore turistico e sportivo: la candidatura ufficiale della Repubblica di San Marino a “European Community of Sport 2026”. Si tratta di un’iniziativa promossa in collaborazione con ACES Europe, un’associazione riconosciuta dal Parlamento Europeo, che mira a fare di San Marino il primo “Stato del benessere” in Europa. Il progetto prevede l’organizzazione di 35-40 eventi sportivi di rilevanza internazionale, coinvolgendo discipline e settori diversi.

“Sono molto lieto e orgoglioso di annunciare questa candidatura”, ha dichiarato Fabbri, evidenziando il potenziale di questa iniziativa per valorizzare ulteriormente il turismo sammarinese.

La sfida, dunque, è chiara secondo il Sds Fabbri: promuovere uno sviluppo turistico ed economico sostenibile, capace di attrarre investitori e visitatori senza rinunciare a trasparenza, legalità e rispetto per le tradizioni e l’identità della Repubblica.

