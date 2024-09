San Marino. Segretario di Stato Matteo Ciacci: ”Decaduto? Macchè! Sono perfettamente in regola. Le dimissioni dalla cooperativa IL TIMBRO le ho date un giorno prima del giuramento! Chiedo la rettifica del comunicato delle opposizioni!”

Contattato dal nostro direttore Marco Severini, il Segretario di Stato Matteo Ciacci ha dichiarato: ”Sono sconcertato dal comunicato strumentale delle opposizioni, anche perché ho rassegnato le dimissioni da amministratore unico della Cooperativa culturale IL TIMBRO il giorno prima del mio giuramento come Segretario di Stato. Pertanto, chiedo immediatamente – come ho già fatto con i media con cui ho già parlato – la rettifica del comunicato congiunto delle opposizioni. Vorrei anche precisare che, secondo l’art. 9 della legge sul Congresso di Stato, le dimissioni da cariche in società devono essere presentate entro 5 giorni dall’assunzione della carica, mentre io le ho rassegnate addirittura il giorno prima. Inoltre, per le cooperative culturali, non vi è neppure l’obbligo di dimissioni. Quindi, considero questa un’opposizione puramente strumentale, che accetto ma ritengo priva di fondamento e di basso livello. Tra l’altro, alcuni consiglieri di minoranza sono perfettamente a conoscenza di queste dinamiche.”

Il comunicato congiunto delle opposizioni: