San Marino. Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori sostiene la costruzione di un bacino imbrifero per la sicurezza idrica

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha espresso il suo sostegno alla realizzazione di un bacino imbrifero a San Marino, sottolineando l’importanza strategica di questa infrastruttura per garantire l’approvvigionamento idrico del Paese.

“Con l’estate che porta sempre più spesso alla necessità di ordinanze per limitare i consumi, la costruzione di un bacino imbrifero potrebbe rappresentare una soluzione ottimale per la nostra sicurezza idrica,” ha affermato Bevitori ai microfoni di Rtv. Ha inoltre invitato a riesaminare gli studi esistenti e a discuterli in un tavolo tecnico, evidenziando come questa infrastruttura permetterebbe di stoccare acqua nei periodi di abbondanza, riducendo la dipendenza dalle forniture esterne e aumentando la resilienza del territorio.

Le parole di Bevitori arrivano in un momento in cui il dibattito sul bacino imbrifero è già acceso, con la consapevolezza che una gestione più autonoma e sostenibile delle risorse idriche è importantissima quanto vitale per il futuro di San Marino.