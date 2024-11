San Marino. Segretario PDCS riconfermato Giancarlo Venturini. Consolidata la leadership guardando al futuro con una mozione di impegno e continuità

Il PDCS annuncia con orgoglio la riconferma di Gian Carlo Venturini come Segretario Politico al termine del XXII Congresso Generale, conclusosi domenica 10 novembre. Questa conferma rappresenta un chiaro segno di fiducia e sostegno da parte dei delegati e dei membri del PDCS, consolidando ulteriormente la leadership di Venturini.

L’ultima giornata del Congresso è stata segnata da momenti significativi, con l’apertura affidata alla celebrazione della Santa Messa e un appassionato dibattito tra i delegati. In chiusura dei lavori, la presidenza del Congresso ha annunciato con soddisfazione la rielezione di Gian Carlo Venturini con un consenso di oltre il 96% dei votanti, la cui guida proseguirà con impegno per garantire al Partito una direzione stabile e orientata alla crescita della Repubblica di San Marino.

Uno dei momenti centrali della giornata è stata l’approvazione della mozione finale, un documento programmatico che definisce la linea politica e le priorità del PDCS per il futuro. In sintesi, i punti chiave della mozione sono:

Impegno e responsabilità: valori centrali per garantire un futuro sicuro per tutti i cittadini, rafforzando la fiducia dei sammarinesi nelle istituzioni e nel PDCS.

Azione politica per la persona e la famiglia: attenzione prioritaria ai bisogni sociali e familiari, con un focus sul contrasto alla denatalità e il supporto alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Garanzia di stabilità e governabilità: impegno nel mantenere una leadership stabile, essenziale per il progresso economico e sociale del Paese.

Dialogo e apertura politica: volontà di collaborare con altre forze politiche per affrontare le sfide del Paese e promuovere un’unità coesa.

Valorizzazione di donne e giovani nel Partito: promozione della formazione e del coinvolgimento dei giovani e delle donne negli organi decisionali.

Trasparenza e partecipazione: potenziamento della comunicazione interna ed esterna e maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte del Partito.

Nell giornata di domenica, il Congresso ha avuto il piacere di accogliere illustri ospiti italiani e internazionali, che hanno espresso il loro sostegno al PDCS e la vicinanza alla Repubblica di San Marino. Tra questi, l’On. Rosaria Tassinari (Deputata alla Camera e Coordinatrice regionale di Forza Italia), Nicola Marcello (FdI), Davide Frisoni (FI) e Giorgio Pruccoli (FI) i quali sono intervenuti di persona, e l’On. Lucio Malan (Presidente del gruppo parlamentare al senato di Fratelli d’Italia) e l’On. Deborah Bergamini (vice-segretario di Forza Italia), i quali hanno contribuito con videomessaggi, arricchendo i lavori con riflessioni significative.

Con la rinnovata leadership di Gian Carlo Venturini e l’approvazione di una mozione finale all’unanimità che conferma i valori e le responsabilità del Partito, il PDCS si impegna a lavorare con spirito di servizio per una San Marino stabile, sicura e orientata al futuro. Il Partito ringrazia tutti i partecipanti, ospiti e delegati per il loro prezioso contributo e per l’entusiasmo che ha animato ogni momento di questo XXII Congresso.

San Marino, 10 novembre 2024

Ufficio Stampa PDCS