Ecco che cosa ha detto ai microfoni di Rtv il Segretario politico Dc Giancarlo Venturini: ”E’ bene che su questi temi – Europa ndr – cominciamo ad individuare e a chiarirci su chi è concorde in questa proposta di sviluppo per il paese oppure no e quindi potrà essere un elemento di discussione per le future alleanze”.

Ecco una stralcio dell’intervista di Rtv al Segretario Venturini: