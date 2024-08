San Marino. Segretario politico Giancarlo Venturini – Pdcs: ”Facciamo festa in amicizia e per riaffermare i valori di democrazia, libertà e solidarietà, indispensabili per il bene del nostro Paese”

“Anche quest’anno, ci ritroviamo in questa piazza. Lo scorso anno ci siamo salutati dopo aver celebrato un anniversario importantissimo: la 50esima edizione della Festa dell’Amicizia. Sento che il calore di questa piazza, a distanza di un anno, non è affatto diminuito, anzi, è diventato ancora più intenso, stringendo in un solo grande abbraccio tutta la famiglia democristiana, che oggi si riunisce per fare festa in amicizia e per riaffermare i valori di democrazia, libertà e solidarietà, indispensabili per il bene del nostro Paese, dai quali il nostro Partito alimenta le sue radici. È proprio in momenti come questi che si rinnova quel senso di comunità che ci contraddistingue, dove ‘la famiglia democristiana’ trova la sua forza e unità, uniti da un ideale comune e da una visione chiara del futuro.”

Segretario politico PDCS Giancarlo Venturini nel suo discorso di ieri sera alla 51^ Festa dell’Amicizia