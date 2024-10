San Marino. Segreteria di Stato Affari Interni, XIV Congresso CDLS. Questa mattina Andrea Belluzzi ha portato i saluti ufficiali del Governo

Questa mattina, presso la Sala Due Archi di Fiorentino, il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, ha portato i saluti ufficiali del Governo in occasione del 14° Congresso della Federazione Pubblico Impiego della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi (CDLS).

Il tema scelto per l’incontro, “La Pubblica Amministrazione e le grandi sfide del futuro”, è stato al centro dei lavori congressuali, aperti dalla relazione del Segretario della Federazione, Daniele Gatti. Successivamente, il Segretario di Stato Belluzzi ha preso la parola, anche a nome del Governo, sottolineando l’importanza cruciale della Pubblica Amministrazione in un momento storico particolarmente delicato.

Il Segretario di Stato ha colto l’occasione per parlare delle sfide che attendono l’Amministrazione sammarinese, in un contesto assolutamente non ordinario, come quello che accompagna la prossima firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Ha sottolineato come la capacità della Pubblica Amministrazione di adattarsi e affrontare questo cambiamento sarà determinante e, in questo percorso, la collaborazione con le Organizzazioni Sindacali si rivelerà essenziale: occorrerà fare fronte comune per calibrare lo sforzo che con ogni probabilità l’Amministrazione dovrà compiere nell’imminenza e nel periodo successivo alla firma dell’Accordo. E’ probabile che, superato un primo periodo di adattamento, l’Amministrazione potrà viaggiare sulla scorta della forza propulsiva che saremo capaci di innescare nel prossimo futuro.

Belluzzi ha inoltre posto l’accento sulla necessità di investire sia in risorse umane che tecnologiche, nonché sulla formazione qualificata del personale attualmente in servizio. In particolare, ha affrontato il tema delle nuove tecnologie, con un riferimento specifico all’intelligenza artificiale, oggi al centro del dibattito globale. Il Segretario ha esortato a guardare a questi strumenti con una mentalità aperta e senza timori, evidenziando l’importanza di padroneggiarli piuttosto che esserne dominati. Ha citato esempi di tecnologie che, sebbene inizialmente controverse, sono poi diventate parte integrante della quotidianità lavorativa.

Concludendo il suo intervento, Belluzzi ha ringraziato l’Assemblea, auspicando una sempre più stretta collaborazione tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali, al fine di affrontare con successo le sfide che il futuro riserva.