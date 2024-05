San Marino. Segreteria di Stato per gli Affari Interni: trasferimento forze lavoro da altri uffici allo Stato Civile

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni comunica che, al fine di garantire un servizio efficiente e tempestivo ai cittadini, si è attivata per trasferire temporaneamente forze lavoro da altri uffici allo Stato Civile. Questo trasferimento è reso possibile grazie all’applicazione delle nuove regole di flessibilità oraria del pubblico impiego, recentemente introdotte per migliorare la gestione delle risorse umane in un’ottica di contenimento dei costi.

L’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali rimarrà quindi aperto in modo continuativo nel periodo dal 27 maggio 2024 al 9 giugno 2024. Se necessario, sarà garantita l’apertura anche nella giornata del 30 maggio 2024, per far fronte a eventuali picchi di richiesta. Gli orari di apertura al pubblico oltre a quelli ordinari verranno comunicati nei prossimi giorni.

Questa misura straordinaria è stata adottata per assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso ai servizi essenziali senza interruzioni, in un periodo particolarmente critico e in vista delle imminenti scadenze elettorali.

Questa decisione è stata presa in un’ottica di responsabilità verso il nostro Paese: già da alcuni giorni, abbiamo constatato un notevole sovraccarico presso l’Ufficio dello Stato Civile, il cui protrarsi potrebbe compromettere la capacità dei nostri cittadini di ottenere tempestivamente i documenti necessari per l’identificazione. In particolare, il nostro obiettivo è garantire che nessun elettore sia privato del diritto di voto a causa della mancanza di un documento di riconoscimento sammarinese.

Questa misura è stata adottata non solo per rispondere alle esigenze immediate dei cittadini, ma anche per prevenire qualsiasi contestazione di intenti discriminatori che potrebbe emergere durante il processo elettorale. Ricordiamo, infatti, che alla prossima tornata elettorale assisteranno gli Osservatori dell’OSCE, presenti per aiutarci a garantire la trasparenza e l’integrità del voto.

Ribadiamo il nostro impegno a facilitare l’accesso ai servizi pubblici essenziali e a tutelare i diritti di tutti i cittadini, assicurando al contempo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Invitiamo gli aventi diritto al voto a presentarsi ai seggi con il certificato elettorale ed un documento di riconoscimento sammarinese, ancorché scaduto, chi non ne fosse provvisto a rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile per il rilascio.

Ringraziamo tutto il personale coinvolto per la collaborazione e la disponibilità dimostrate nell’affrontare questa fase di lavoro intensa, a beneficio dell’intera comunità.

San Marino, 24 maggio 2024/1723 d.F.R.

Avv. Gian Nicola Berti