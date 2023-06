San Marino. “SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE – FIRMATO CON ACCREDIA L’ADDENDUM AL MEMORANDUM D’INTESA PER IL SETTORE DEL BIOLOGICO”

Nella giornata di ieri è stato sottoscritto digitalmente un memorandum d’intesa nel settore

dei prodotti biologici tra il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti,

e il Direttore Generale di Accredia, Filippino Amedeo Trifiletti.

Il protocollo, frutto di una collaborazione stretta e strategica con la vicina Italia,

costituisce un addendum al memorandum già sottoscritto dalla Segreteria di Stato per

l’Industria, l’Artigianato e il Commercio ed Accredia per la strutturazione del primo ente

nazionale di accreditamento nella Repubblica di San Marino.

L’addendum scaturisce dalla necessità da parte Sammarinese di instaurare tramite

l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA), una proficua collaborazione,

attività di coordinamento e scambio di informazioni con ACCREDIA, quale ente

riconosciuto in Italia per attestare che gli organismi di controllo nel settore delle

produzioni biologiche operino in conformità alla versione più recente della norma

internazionale armonizzata in materia.

In particolare la collaborazione è finalizzata a garantire il buon funzionamento del sistema

di accreditamento nei settori di competenza dell’UGRAA e far sì che ACCREDIA

contribuisca a migliorare l’attività di UGRAA nella sorveglianza del mercato, sia

direttamente sugli organismi di valutazione della conformità, sia indirettamente favorendo

la circolazione di prodotti e servizi conformi agli standard di riferimento sulla base di

verifiche svolte da personale competente.

Il Segretario di Stato Stefano Canti: “Grazie alla sottoscrizione di quest’accordo la nostra

Autorità di vigilanza nel settore del biologico (UGRAA) potrà accedere alla

documentazione contenuta nelle banche dati relative agli organismi di controllo italiani

che operano sul territorio sammarinese e sviluppare le basi per eventuali documenti

normativi inerenti la normativa dell’Unione Europea in materia di produzione biologica ed

etichettatura dei medesimi prodotti applicabile anche nella Repubblica di San Marino.

Pertanto la firma dell’addendum sancisce un importante passo in avanti per il progetto

San Marino Bio e costituisce un ulteriore tassello per attestare la qualità delle produzioni

biologiche prodotte in territorio sammarinese”.