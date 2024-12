San Marino. Segreteria Finanze: Il FMI riconosce i significativi progressi economici e finanziari di San Marino

Il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, esprime profonda soddisfazione per i risultati emersi dalla consultazione annuale del Fondo Monetario Internazionale (Articolo IV), che riconosce i significativi progressi economici e finanziari compiuti dalla Repubblica di San Marino nel corso del 2024. Il report sottolinea come l’economia sammarinese si sia dimostrata resiliente, con un’attività economica che si è stabilizzata a livelli elevati e un tasso di occupazione record, nonostante il rallentamento economico globale e le sfide poste dai tassi d’interesse elevati. Inoltre, il rapporto debito/PIL continua a diminuire, grazie a una gestione prudente delle finanze pubbliche e a un saldo primario positivo, che rappresentano una base solida per il futuro.

“Il risultato conferma l’efficacia del percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi anni, improntato al rigore fiscale, alla sostenibilità e all’integrazione con l’Unione Europea,” ha dichiarato il Segretario Gatti. “Il nostro impegno nel risparmiare le entrate cicliche, controllare le spese e ridurre il debito ha prodotto risultati tangibili, rafforzando la credibilità della nostra economia a livello internazionale. San Marino dimostra che, con una visione chiara e una politica responsabile, è possibile trasformare le difficoltà in opportunità.”

Il report del FMI evidenzia anche i progressi nel settore finanziario, in particolare la riduzione significativa degli NPL grazie a operazioni di cartolarizzazione e al lavoro della Società di Gestione Patrimoniale. Il rapporto degli NPL è sceso dal 53% al 21%, un miglioramento notevole che testimonia la determinazione del Paese nel risanamento del sistema bancario.

Tuttavia, il Fondo invita a proseguire gli sforzi per migliorare la redditività delle banche e ottimizzare i costi operativi, sfide che San Marino è pronta ad affrontare e sta già affrontando con decisione.

Il FMI sottolinea inoltre il potenziale dell’Accordo di Associazione con l’UE, che rappresenta un’opportunità straordinaria per ampliare il mercato sammarinese e incrementare la crescita economica. Il governo intende sfruttare l’occasione per rafforzare ulteriormente il proprio sistema normativo e aumentare la competitività del Paese.

“Guardiamo al futuro con ottimismo, consapevoli delle sfide ma anche delle opportunità che ci attendono,” ha aggiunto Gatti. “La nostra strategia continuerà a coniugare crescita economica, inclusione sociale e sostenibilità, con l’obiettivo di consegnare un Paese più forte e più equo alle generazioni future.”

La consultazione del FMI si inserisce in un quadro di dialogo costruttivo, evidenziando come l’approccio di San Marino continui a ricevere attenzione e rispetto a livello internazionale.

