San Marino. Segreterie di Stato per la Sanità e per l’Istruzione: risposta alla lettera aperta della famiglia Renzi

In risposta alla lettera aperta della famiglia Renzi, comunichiamo e ribadiamo il forte impegno delle Istituzioni per cercare una soluzione ottimale e condivisa nel rispetto delle normative vigenti.

Stiamo studiando tutte le soluzioni tecnico-logistiche che l’Istituto per la Sicurezza Sociale può mettere in atto entro i confini della Repubblica cercando nel contempo la giusta corrispondenza con le Istituzioni di oltre confine.

Contiamo di poter fornire celermente risposte alla famiglia del ragazzo, pur tenendo conto della complessità della situazione e dei tempi necessari alla definizione di soluzioni opportune e praticabili.

Le Segreterie di Stato all’Istruzione e alla Sanità