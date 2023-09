San Marino. Sempre più attenzione da parte dell’ISS alla prevenzione e assistenza della persona anziana

In mattinata, l’intervento del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni e del Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere al 2° Congresso Internazionale di Gerontologia e Geriatria

Si sta svolgendo in questi giorni al Palazzo dei Congressi Kursaal, della Repubblica di San Marino, il 2° Congresso Internazionale di Gerontologia e Geriatria, che prevede momenti specifici dedicati alla prevenzione e alla cura delle grandi sindromi geriatriche e con focus su un tema centrale della sanità del futuro: l’Invecchiamento di successo.

L’attenzione alla persona anziana è massima da parte dell’Istituto per la Sicurezza Sociale che ha incrementato le proprie attività anche di recente attraverso un progetto per la presa in carico integrale dell’anziano sia in Ospedale, ma anche sul territorio e a casa. Una linea di comportamento che l’ISS ha adottato perché nessun anziano, compresa la famiglia in cui vive, rischi di sentirsi abbandonato, non solo dal punto di vista sanitario e socio sanitario, ma anche a livello amministrativo, assistenziale, infermieristico e previdenziale. Per questo sono in corso attività di implementazione dei centri diurni e dell’attività residenziale, per un approccio oltre che sanitario, anche assistenziale e sociale.

E davanti a un palcoscenico d’eccellenza fornito dal congresso internazionale, sono stati ribaditi questi obiettivi tramite i messaggi di saluto da parte del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni e del Direttore Generale dell’Istituto Sicurezza Sociale, Francesco Bevere.

Il Direttore della UOC Geriatria Enrico Rossi, nell’inaugurare il convegno, ha commentato favorevolmente l’iniziativa precisando quanto sarà indispensabile, in breve tempo, “creare un’alleanza nuova fra tutti i professionisti che sono e saranno impegnati a contribuire a un invecchiamento della popolazione sammarinese di successo. È necessario uscire da logiche corporative e unire le forze, affinché ci si possa concentrare maggiormente sul valore da assegnare all’autonomia delle persone che affrontano la fase adulta avanzata, affinché i tradimenti del corpo e della mente non minaccino di cancellare la loro personalità e con esso tutto ciò che le appartiene”.

“Sono onorata che il Convegno si svolga nella bella cornice della Repubblica di San Marino, ma altrettanto felice che tanti professionisti della salute quali voi siete, si mettano in gioco per formarsi e formare altri colleghi per essere sempre più e meglio adeguati all’esigenza che richiede il prendersi cura del paziente in età adulta avanzata – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni – Permettetemi di citare la nuova definizione di salute che offre l’OMS, a partire dal 2011, come “la capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive”. Ebbene è proprio a partire da questa descrizione, che il vostro convegno risulta attuale ed importante per le tematiche affrontate. Non c’è una fase della vita più o meno importante che non debba essere presa in degna considerazione. Non posso fare altro che ringraziarvi per aver organizzato e realizzato il presente convegno e per l’impegno profuso nel vostro ambito disciplinare ed augurarvi un proficuo e buon lavoro.”

“La Repubblica di San Marino ha formulato un progetto di legge dedicato alle persone anziane fin dal 2008 – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere –. Questo dato racconta quanto il nostro territorio e il nostro sistema sanitario sia già molto avanti, anche rispetto ad un nuovo modello organizzativo, fortemente orientato alla gestione sempre più integrata delle malattie croniche e delle disabilità. Questo nostro modello ha l’obiettivo di migliorare gli aspetti della prevenzione, della demedicalizzazione, della deospedalizzazione e dell’ospitalità in luoghi sicuri, adeguati e altamente umanizzanti. Ringrazio il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Sergio Rabini, il Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli, il Direttore della UOC Geriatria Enrico Rossi, i medici di medicina generale e la Direttrice della UOC Assistenza Residenziale Anziani Cinzia Cesarini, insieme a tutto il personale impegnato in questo cambiamento. Nel corso della terza edizione di questo importante Convegno – conclude il direttore Bevere- auspico la opportunità di presentare i risultati di questo nuovo modello organizzativo dell’ISS, fortemente condiviso con il Segretario di Stato Mularoni, presentato nel mese di luglio e già in corso di realizzazione, che tiene conto anche di come il concetto di umanizzazione debba essere sempre più adeguato e specificamente studiato e dedicato alle persone in età adulta avanzata”.