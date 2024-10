San Marino. Sentenza di appello Gabriele Gatti. Prima dichiarazione dell’avv. Filippo Cocco.

Ecco la prima dichiarazione a caldo dell’avv. Filippo Cocco, difensore di Gabriele Gatti, dopo la lettura della sentenza che ha dichiarato la non procedibilità per estinzione del reato per prescrizione nei confronti dell’ex Segretario di Stato agli Esteri.

“C’erano tutti i presupposti per una assoluzione piena. Lo stesso giudice di primo grado aveva già affermato che ogni somma di denaro riconducibile a Gabriele Gatti non derivava da dazioni illecite.

Ricordiamo, infatti, che Gabriele Gatti è stato assolto con formula piena per i fatti per i quali l’allora Commissario della Legge, Alberto Buriani, lo tenne in carcere per 6 mesi. Adesso valuteremo un ricorso contro la confisca in terza istanza”.