San Marino. Serata “Laboratorio Karaoke” al Centro Sociale di Fiorentino venerdì sera 30 agosto

Nuovo appuntamento con il “Laboratorio Karaoke” di Fiorentino nella serata di venerdì 30 agosto, nel piazzale antistante il Centro Sociale, con l’intendimento di sempre: porre in essere un ‘contenitore’ in grado di aggregare persone di ogni fascia d’età attraverso un’iniziativa semplice, ludica, ma anche indirizzata al far emergere connessioni con la dimensione creativa che ogni brano musicale offre, attraverso il testo e la conseguente interpretazione/esecuzione canora.

Così si esplica uno dei motivi che sta dietro alla facciata della denominazione “Laboratorio” ovvero cercare di fare affiorare attitudini individuali che, se coltivate e affinate, possono offrire esperienze gratificanti, giacché il canto, unito al ritmo, è un’immersione che ha valenza espressiva, in grado di far scaturire energia positiva e allegria.

E proprio in questo senso, non è casuale il fatto che il “Karaoke Lab” di Fiorentino, modificatosi nel tempo con varie formule, si è comunque sempre distinto per la sua formula inclusiva e la facile accessibilità ai microfoni, lo spirito solidale e soprattutto per il clima di incoraggiamento verso i principianti.

Motivi ulteriori, quest’ultimi, per partecipare e condividere un luogo d’incontro dove mettersi in gioco, esplorare le proprie capacità espressive, fare amicizia.

Ed è a questo semplice gioco, di voce e di musica, che sono invitati a partecipare tutti i cittadini del Castello e degli altri Castelli. Appuntamento dunque al “Karaoke Lab” alle ore 21.00 di venerdì sera (30 agosto) al Centro Sociale.

L’iniziativa, con ingresso gratuito, è attuata con la collaborazione dei “Volontari Karaoke”, dell’associazione Parkinson S. Marino e del Centro Sociale di Fiorentino – Istituti Culturali.