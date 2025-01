San Marino. Serata malattie metaboliche: “Colesterolo nostro amico” il titolo del secondo incontro. Sabato 1° febbraio alle ore 18 presso Sala Montelupo a Domagnano

“Colesterolo nostro amico” è il titolo del secondo incontro del ciclo “Le malattie metaboliche” che si terrà il prossimo sabato 1° febbraio alle ore 18 presso Sala Montelupo a Domagnano.

Relatori della serata saranno Gabriele Prinzi, medico chirurgo specialista in chirurgia d’urgenza e laparoscopia ed esperto sulla salute dell’intestino e malattie dell’apparato digerente e Livia Emma, dietista, docente presso UNITO al corso di laurea in dietetica con laurea specialistica in Scienze e Tecnologie agroalimentari e laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione, lavora dal 1998 presso l’Ospedale CTO di Torino.

Focus di questo incontro sarà il colesterolo e tutto ciò che esso comporta, si cercherà di capire qual è la sua funzione all’interno del nostro organismo e quando e perché può essere dannoso, si chiarirà la differenza tra colesterolo “cattivo” e colesterolo buono, le sue cause i suoi rimedi.

Si approfondirà la relazione tra colesterolo e malattie metaboliche con l’alimentazione e con l’attività fisica ma non mancheranno approfondimenti sulla salute del nostro intestino e di quello dei nostri figli.

L’adozione di una corretta alimentazione fin dalla gravidanza può evitare l’insorgere di patologie con le quali i neonati devono iniziare già da subito a fare i conti.

Sarà disponibile per l’acquisto, l’ultimo libro di Livia Emma “Ascolta la tua pancia – Young edition” dedicato proprio a questo argomento.

Per informazioni

associazionesaluteattiva@gmail.com