San Marino. Serie B/ La PromoPharma chiude l’anno con una vittoria Serie D femm./ Titan Services sconfitta dalla capoclassifica Vtr Ke Car Rimini

Serie B masch. Prime Cleaning Riccione – PromoPharma 1 a 3 (25/15 20/25 23/25 15/25). Arbitri: Alice Ferri (1°) e Luca Porti (2°). La PromoPharma chiude l’anno in bellezza battendo il Riccione per 3 a 1 nella partita di sabato 21 e mette così in fila un’altra vittoria che la porta a quota 17 punti in classifica, ben lontana dalla zona retrocessione. “Abbiamo giocato una bella partita fatta eccezione per il primo set nel quale non avevamo le giuste motivazioni e ci siamo fatti del male da soli con errori banali un po’ in tutti i fondamentali. – Spiega a fine match coach Marco Ricci. – Dal secondo parziale in poi siamo stati bravi a girare la partita più che altro dal punto di vista “mentale”: abbiamo alzato il nostro livello di gioco; a muro abbiamo marcato bene Rocchi, il loro attaccante più forte e abbiamo lavorato bene anche in battuta mettendo in difficoltà la loro ricezione. Siamo andati in crescendo fino alla fine e possiamo dire di aver ottenuto una vittoria bella e meritata”.

Tabellino Prime Cleaning. Conci 2, Alessandri, D. Ferraro (L1), M. Ferraro 9, Cardinali 7, Campi 2, De Ross 12. N.E. Mandoloni, Fabbri, Semprini, Tosi Brandi, Vallese, Dishani, Rocchi. Ace 1. Battute sbagliate 9. Muri punto 6. All. Claudio Botteghi.

Tabellino PromoPharma. Kiva 11, Frascio 24, Rondelli 1, Bernardi 6, Rizzi (L1), Ricci 1, Marcoionni 6. Bernacchini 14. N.E. Carigi, Muccioli, Volpinari conti, Bacciocchi (L2), Borghesi. Ace 4. Battute sbagliate 10. Muri punto 9. All. Marco Ricci.

Classifica. Sir Safety Umbria Academy Assisi 27, Sab Group San Mauro Pascoli 27, La Nef Re Salmone Osimo 27, Novavolley Loreto 23, Paoloni Macerata 22, Sabini Castelferretti 22, Querzoli Forlì 17, PromoPharma 17, Battistelli Real Bottega 13, Montorio Teramo 11, Prime Cleaning Riccione 10, Volley Game T-Trade Falconara 9, Novavetro San Severino Marche 6, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 12). Sab group Rubicone – PromoPharma San Marino: sabato 11 gennaio alle 17.30 a San Mauro Pascoli.

Serie D femm Titan Services – Vtr Ke Car Rimini 1 a 3 (27/25 13/25 19/25 18/25). Sabato 21 dicembre la Titan Services è stata sconfitta dalla Vtr Ke Car Rimini capoclassifica nel match casalingo della nona giornata di campionato. “Abbiamo disputato un buon primo set giocando alla pari con la squadra che è in testa al campionato – racconta nel dopo partita coach Stefano Sarti. – Dal secondo set in poi abbiamo un po’ perso il filo della partita e abbiamo incominciato a sbagliare troppo, al contrario delle riminesi che commettono sempre pochissimi errori. Di buono c’è stato che in tutti i set abbiamo tenuto il ritmo delle nostre avversarie. Sono convinto che questa squadra abbia solo bisogno di un “click” per svoltare nella stagione. E sono convinto che arriverà”.

Tabellino Titan Services. Pasolini (L1), Ricci 6, Ricciotti 8, Tura 19, Tiezzi 4, Menicucci 4, Stimac 2, Muccioli 4, Pedrelli, Tassi Pistarelli. N.E. Guerra, Casadei, Grossi (L2), Benvenuti. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 24, Idea Volley Bellaria 22, Fenix Energia Faenza 21, Bcc Romagnolo Cesena 18, Unica Volley Rimini 14, Alfonsine 14, Retina Cattolica 13, Acerboli Santarcangelo 12, Figurella Rimini 9, Titan Services 9, Fusignano 6, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 10). Titan Services San Marino – Pallavolo Alfonsine: sabato 11 gennaio alle 19.30 a Serravalle.

Nella foto: La promoPharma festeggia dopo la vittoria sul Riccione.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino