San Marino. Serie B/ la PromoPharma sbanca San Severino Marche Sammarinesi sempre in controllo. Decisivo il match con Potenza Picena per restare in B

Serie B masch. Novavetro San Severino Marche – PromoPharma San Marino 0 a 3 (23/25 17/25 21/25). Arbitri: Roberto Albonetti (1°) e Luca Giannini (2°). La PromoPharma fa sua una partita importantissima in chiave salvezza e si mette nelle condizioni di essere padrona del proprio destino. Sabato prossimo, al Pala Casadei, una vittoria contro Potenza Picena sancirebbe la matematica certezza di disputare la serie B anche nella prossima stagione agonistica. Il match di sabato 27 a San Severino Marche è stato a senso unico. “Abbiamo sempre condotto la partita nel punteggio in tutti e tre i set e abbiamo dominato in tutti i fondamentali, a parte che nel secondo parziale nel quale ci siamo ritrovati sotto 16/14 ma che abbiamo immediatamente ripreso. Anche dal punto di vista tattico siamo stati bravi. – È il commento di coach Marco Ricci a fine partita. – La squadra era in fiducia, molto serena e il lavoro svolto in settimana ha portato buoni frutti. Oggi ha fatto la differenza Yan Kiva che nel ruolo di opposto/ricevitore ha aiutato molto in difesa, oltre ad aver attaccato come sa fare lui. Ma tutta la squadra ha risposto presente, riuscendo a ovviare anche alla mancanza di Marcovecchio che ha dato forfait per una febbre improvvisa”.

Tabellino Novavetro. Corradini 2, Marinozzi 7 Ferrara 1, Palazzesi 12, Sorrenti 3, Silvestroni 8, Rizzuto (L), Plesca 3, Petrocchi 3, Paolucci 2, Muscolini. N.E. Marzi. Ace 4. Battute errore 7. Muri punto 3. All. Adrian Pablo Pasquali.

Tabellino PromoPharma. Rondelli 2, Kiva 18, Carigi 5, Frascio 10, Benvenuti 13, Bernardi 4, Rizzi (L1), Ricci. N.E. Paganelli, Volpinari, Muccioli, Bacciocchi (L2). Ace 4. Battute errore 10. Muri punto 6. All. Marco Ricci.

Classifica. Begin Volley Collemarino 60, La Nef Osimo 52, Sabini Castelferretti 45, 4 Torri Ferrara 41, Paoloni Macerata 39, Loreto 35, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 30, Potenza Picena 30, PromoPharma 24, Querzoli Forlì 20, Pietro Pezzi Ravenna 20, Novavetro San Severino Marche 17, Lube Civitanova 16.

Prossimo turno (giornata 25 – penultima di campionato). PromoPharma – Potenza Picena. Sabato 4 maggio, ore 18, a Serravalle.

Nella foto, la squadra festeggia dopo la vittoria in quel di San Severino Marche.

San Marino, 28 aprile 2024