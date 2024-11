San Marino. Serie B/ PromoPharma ok a Falconara – Serie D femm./ La Titan Services sconfitta dalla Figurella Rimini al tie-break

Serie B masch. Falconara – PromoPharma San Marino 1 a 3 (18/25 25/17 20/25 23/25). Arbitri Marco Nampli (1°) e Ina Varfaj (2°). Bella vittoria in trasferta per la PromoPharma che espugna il difficile parquet di Falconara. “I ragazzi hanno fornito un’ottima prestazione tecnica e di carattere – chiosa a fine partita coach Marco Ricci. – In settimana si erano fatte sentire le scorie della sconfitta interna patita contro Osimo ma in partita i giocatori sono stati lucidi e presenti. Hanno giocato un primo set perfetto, conquistando dei break e primeggiando in tutti i fondamentali. Nel secondo parziale, come a volte ci accade, abbiamo giocato senza la necessaria grinta e concentrazione, così abbiamo dato modo ai nostri avversari di prendere il ritmo partita mentre noi siamo un po’ calati. Nel terzo set però ci siamo ripresi. Soprattutto ci siamo ritrovati nei fondamentali di muro e difesa, mettendo in crisi il gioco dei marchigiani. Nel quarto, siamo andati a braccetto nel punteggio fino alla fine. Ha deciso il match un attacco dell’opposto Bernacchini ma i giocatori sono stati bravissimi, tutti quanti, nel credere nel nostro gioco e a continuare ad essere aggressivi, anche quando eravamo sotto nel punteggio”.

Tabellino Falconara. Galdenzi 8, Guicciardi, Terranova 14, Mengoni 2, Ricci (L), Magini 21, Sivestrelli 16, Ausili. N.E. Ionna, Recanatini, Greganti, Andreanelli, Ravellino, Matteucci. Ace 1. Battute sbagliate 16. Muri punto 7. All. Davide Persico.

Tabellino PromoPharma. Frascio 19, Rondelli, Bernardi 7, Rizzi (L1), Ricci, Benvenuti 8, Marcoionni 4, Bernacchini 13. N.E. Kiva, Carigi, Muccioli, Volpinari, Conti, Bacciocchi (L2). Ace 4. Battute sbagliate 12. Muri punto 9. All. Marco Ricci.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 12, Novavolley Loreto 11, Sir Umbria Academy Assisi 10, Sab Group San Mauro Pascoli 10, Querzoli Forlì 8, Sabini Castelferretti 8, Battistelli Real Bottega 8, , PromoPharma 8, Volley Game T-Trade Falconara 7, Prime Cleaning Riccione 7, Paoloni Macerata 5, Montorio Teramo 5, Novavetro San Severino Marche 3, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 6). PromoPharma San Marino – Novavetro San Severino Marche: sabato 16 novembre alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services San Marino – Figurella Rimini 2 a 3 (21/25 25/19 25/21 20/25 14/16) La Titan Services nel complesso gioca una buona partita ma esce sconfitta dal pala Casadei nel derby con la Figurella Rimini. “A tratti abbiamo giocato una bella pallavolo che credo sia piaciuta al numeroso pubblico – spiega dopo la partita coach Stefano Sarti – ma nel corso dell’incontro abbiamo sempre fatto fatica, commesso qualche errore e subito troppo in ricezione. Abbiamo giocato male il primo set mentre nel secondo e nel terzo ci siamo espresse su buoni livelli. Nel quarto siamo andate in crisi sia su alcune palle “sporche” che giocavano le avversarie, sia a causa della loro difesa che lavorava davvero benissimo. Il tie-break ce lo siamo giocato punto a punto e, alla fine, l’hanno spuntata loro. Peccato perché avremmo potuto mettere in cascina almeno due punti”.

Tabellino Titan Services. Tiezzi 1, Tura 21, Ricci 11, Ghinelli 13, Ricciotti 10, Muccioli 5, Menicucci 8, Guerra, Stimac, Pasolini (L1), Grossi (L2). N.E. Benvenuti, Pedrelli, Beccari. All. Stefano Sarti.

Classifica. Idea Volley Bellaria 9, Vtr Ke Car Rimini 7, Bcc Romagnolo Cesena 7, Acerboli Santarcangelo 6, Fenix Energia Faenza 6, Retina Cattolica 5, Titan Services 4, Unica Volley Rimini 4, Figurella Rimini 3, Fusignano 2, Alfonsine 1, Mosaico Ravenna 0,

Prossima partita (giornata 4). Idea Volley Bellaria – Titan Services San Marino: sabato 16 novembre alle 17 a Bellaria.

Nelle foto: La PromoPharma festeggia dopo la vittoria di Falconara.

San Marino, 10 novembre 2024