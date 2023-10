San Marino. Serie B/ PromoPharma sconfitta a Ferrara Serie D femm./ La Titan Services vince il derby con l’Unica Riccione

Serie B masch. 4 Torri Ferrara – PromoPharma 3 a 1 (25/20 25/22 22/25 25/20). La prima, complicata trasferta di campionato in quel di Ferrara non ha portato fortuna alla PromoPharma che comunque ha mandato qualche segnale positivo. “La squadra è migliorata in tutti i fondamentali di gioco rispetto alla prima partita. – Spiega coach Marco Ricci. – Nei primi due set abbiamo giocato punto a punto quasi fino alla fine, la differenza l’ha fatta qualche loro rigiocata in più che è andata a buon fine. Nel terzo siamo riusciti ad alzare il ritmo in battuta e poi abbiamo piazzato due break che loro non hanno recuperato. Nel quarto siamo andati sotto ma siamo riusciti a tornare nel match con grande orgoglio, anche se ormai era troppo tardi per recuperare tutto il gap”.

Tabellino PromoPharma. Rondelli 1, Kiva 17, Zonzini 4, Frascio 12, Bernardi 9, Benvenuti 14, Rizzi (L1), Ricci 2, Muccioli, Carigi 2. N.E. Paganelli, Donini, Bacciocchi (L2). Ace 6. Battute errore 19. Muri punto 9. All. Marco Ricci.

Tabellino 4 Torri. Biondi 4, Ingrosso 12, Smanio 6, Tosatto 20, Morelli 7, Marcoionni 15, Soriali (L1), Poli (L2), Mezzani. N.E. Fregnani, Reccavallo, Dosi, Serafini, Bova. Ace 5. Battute errore 9. Muri punto 9. All. Andrea Fortunati.

Classifica. 4 Torri Ferrara 6, Begin Volley Collemarino 5, Novavetro San Severino Marche 5, Loreto 3, Pietro Pezzi Ravenna 3, Sabini Castelferretti 3, Potenza Picena 3, Paoloni Macerata 3, Querzoli Forlì 2, Lube Civitanova 1, Rubicone San Mauro Pascoli 1, La Nef Osimo 1, PromoPharma 0.

Prossima partita: PromoPharma – Sab Group Rubicone. Sabato 21 ottobre, ore 18, a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services – Unica Volley 3 a 0 (25/22 25/17 25/18). Esordio molto positivo per la Titan Services di coach Stefano Sarti che vince il derby con l’Unica Riccione per 3 a 0. “Una bella partita, tecnicamente giocata bene da due squadre che cresceranno durante il campionato essendo molto giovani – ha detto lo stesso Sarti a fine partita. – Una bella soddisfazione anche per me che tornavo ad allenare in un campionato regionale dopo diversi anni di giovanili. Siamo partiti un po’ contratti e siamo andati sotto di 4/5 punti ma quando siamo riusciti a mettere a posto alcune situazioni tattiche abbiamo cominciato a recuperare. Sul 17/22 abbiamo poi infilato una serie di muri, contrattacchi e battute che ci hanno permesso di vincere il parziale per 25/22. Nel secondo set abbiamo dato pressione al gioco fin dall’inizio e siamo subito andati sopra chiudendo in scioltezza sul 25/17. Nel terzo abbiamo subito il ritorno delle nostre avversarie ma poi abbiamo sviluppato il nostro gioco e abbiamo portato a casa set e partita. Le ragazze sono state tutte davvero brave ma vorrei ricordare in particolare Veronica Renzi che tornava dopo un anno di assenza per problemi fisici e Alice Pasolini, all’esordio come capitana”.

Prossima partita: Alfonsine – Titan Services. Venerdì 20 ottobre alle 21 ad Alfonsine.

Nelle foto: Yan Kiva (PromoPharma) attacca da posto 2. Foto di gruppo della Titan Services dopo la vittoria.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 15 ottobre 2023