San Marino. Serie D femm./ Titan Services sconfitta a Bagnacavallo

Serie D femm. Fulgur Bagnacavallo – Titan Services 3 a 1 (22/25 25/22 25/17 25/18) – Senza Ghinelli di banda e Stefanelli in palleggio la Titaan Services ci prova comunque contro la attuale terza forza del campionato e porta via un set forse inaspettato. “Nel primo parziale siamo state brave e l’abbiamo portato a casa nonostante qualche errore – racconta a fine partita Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Nel secondo siamo sempre state sotto ma quando ci siamo avvicinate, una chiamata discutibile dell’arbitro sul 24/22 ha chiuso il set. Nella terza e nella quarta frazione di gioco siamo partite male (5 a 1 e 6 a 0) e contro una squadra così esperta non l’avremmo dovuto fare. Le ragazze ce l’hanno messa tutta ma la squadra è ancora giovane e deve rodare certi meccanismi. Però partite come questa e quella contro la Flamigni ci fanno capire che, pur perdendo, non siamo tanto distant dale prime della classe”.

Tabellino Titan Services. Casadei 3, Cesarini 2, Tassi Pistarelli, Filippi 1, Tura 6, Muccioli 3, Ugolini 1, Menicucci 2, Ricci 10, Rossi 2, Renzi 3, Balducci 5, Pasolini (L1), Grossi (L2).

Classifica (al 16 novembre). Figurella Rimini 15, Flamigni San Martino in Strada 15, Fulgur Bagnacavallo 15, Ke Car Volley Rimini 11, Mosaico Ravenna 7, Alfonsine 9, Titan Services 6, Unica Volley Riccione 5, Junior Coriano 4, Idea Volley Santarcangelo 4, Longiano 3, Sport Village Forlì 2.

Prossima partita: Titan Services – Longiano. Sabato 25 novembre, ore 19, a Serravalle.

Nella foto: Anna Rossi.

San Marino, 17 novembre 2023

