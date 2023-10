San Marino. Serravalle. Dimissioni da membro di Giunta del Consigliere Simona Muccioli

Ho voluto aspettare che le dimissioni diventassero operative per scrivere questo comunicato.

Non posso dire che queste dimissioni siano state un fulmine a ciel sereno, perché in qualche modo me le aspettavo avendone parlato con lei tante volte.

Devo ringraziare di cuore il grosso lavoro fatto da Simona in questi quasi 3 anni.

Riprendo quello che scrissi del candidato n.6 i giorni prima delle elezioni: “abbiamo fatto tante esperienze assieme: la Colonia di Chiusi della Verna; Rocca Pietore, il coro parrocchiale. Ci siamo persi negli anni in cui mi sono trasferito a Milano per la specializzazione e per lavoro, ma la distanza non ha rappresentato un allontanamento.

Dal primo giorno non si è fermata un attimo e devo dire che non avrei potuto desiderare un Consigliere migliore, ma in questi anni ho visto modificare il suo volto, con la delusione delle tante porte chiuse che abbiamo incontrato e del poco sostegno che abbiamo ricevuto dalle istituzioni (che conoscono molto bene il peso che dobbiamo subire) e ancora più grave da alcuni colleghi di Giunta che hanno deciso di “attenersi” alla Legge e limitare le attività agli appuntamenti cadenzati delle Riunioni di Giunta.

Come ha sottolineato nella lettera di dimissioni l’ex Consigliere (ma ancora più importante l’amica) Simona Muccioli, 8 Consiglieri sono insufficienti per un Castello che rappresenta 1/5 del territorio e 1/3 della popolazione della Repubblica. Con tutta la buona volontà che può essere messa, non si potrà mai riuscire ad ottenere quello che si dovrebbe fare ed è ancora più difficile quando da 8 membri si diventa 4 o 5.

Fortunatamente, proprio grazie a Simona, si è creato un gruppo di volontari che da subito ha cercato di darci una mano con il solo scopo di fare qualcosa per la collettività (comunità come il luogo del noi), senza avere nulla in cambio se non il piacere di aver fatto del bene.

Vorrei quindi che queste dimissioni diventassero simbolo indelebile di un sistema che in questo modo non funziona e non potrà mai funzionare. Vorrei che queste dimissioni potessero aprire gli occhi di chi ancora non comprende il vero significato che hanno le Giunte di Castello, le quali non devono essere usate come trampolino di lancio per la politica (in cui oggi – oltretutto – la maggioranza della cittadinanza non crede più), ma per una crescita comunitaria legata al bene comune di persone in forte relazione tra loro.

Chiudo questo pensiero ringraziando dal profondo del mio cuore l’amica Simona e chiedendole pubblicamente scusa per non essere riuscito a proteggerla in questo difficile percorso. Ogni risultato che otterremo, sarà anche grazie al suo prezioso contributo e a quello di coloro che inizieranno a guardare la comunità con occhi nuovi, liberi da vecchi condizionamenti partitici e di interesse individuale.

Quel “insieme si può” potrà diventare possibile solo con l’aiuto concreto di tutti. La speranza è che ognuno possa tornare al più presto ad essere fautore diretto del cambiamento.