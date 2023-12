San Marino. Serravalle Football Academy vince il titolo autunnale del Campionato Sammarinese U12 con un gol di Sensoli

La Serravalle Football Academy ha difeso con successo il titolo nel Campionato Sammarinese U12, grazie a una prestazione determinante che ha portato alla vittoria contro il Tre Fiori/Fiorentino. Un gol di Nathan Sensoli all’8° minuto ha segnato l’unica rete della partita, giocata al San Marino Stadium davanti a un pubblico appassionato.

La finale è stata una delle più equilibrate degli ultimi anni. Il Cosmos 1, guidato dall’allenatore Dario Sartori, ha mostrato una solidità difensiva e un’efficacia in attacco che hanno fatto la differenza. Nonostante gli sforzi del Tre Fiori/Fiorentino, che ha tenuto testa in una gara intensa, il gol di Sensoli ha inclinato la bilancia a favore del Cosmos 1 che ha dimostrato una strategia vincente combinando una difesa tenace con attacchi mirati. La capacità di mantenere la porta inviolata durante la partita più importante dell’anno è stata cruciale per la vittoria del titolo autunnale. Questo successo rappresenta il terzo trofeo consecutivo per il polo calcistico di Serravalle.

Oltre alla finale emozionante, tutte le squadre del Campionato Sammarinese U12 sono state coinvolte in tre triangolari, dimostrando l’entusiasmo e la partecipazione attiva di tutti i giovani coinvolti.

Partita e Formazioni

Cosmos 1: Montanari, A. Del Prete, Valmaseda, Colombini, Benedettini, Frisoni, Casadei, Valentini, Sensoli, Mariotti, Vandi. Allenatore: Dario Sartori.

Tre Fiori/Fiorentino: Guerra, Rinaldi, L. Del Prete, Zavoli, Cupi, Chiaruzzi, Berardi, Rinaldi, Mirchev, Jeannin, Burgal, Baldani, Selva, Albani, Balzan. Allenatore: Paolo Tarini.

Arbitro: Andrea Zaghini. Assistenti: Elisa Cecchetti ed Andrea Righi.

Marcatori: 8’ Sensoli.