Presso la Sala Polivalente – auditorium Little Tony in Via Ezio Balducci 1/B a Serravalle giovedì 29 Febbraio alle ore 21:00, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle presenta il:

Progetto del marciapiede in strada la Zanetta, Falciano e messa in sicurezza della viabilità.

La cittadinanza è invitata a partecipare