San Marino. Settore di base: domani si riparte con Under 8 e Campionato Sammarinese U12

È arrivata l’attesissima partenza dell’attività del settore giovanile di base, condotta in territorio dai poli calcistici sammarinesi coadiuvati dalla FSGC e dal team del Progetto CEF. Domattina a Dogana il primo raduno dedicato ai gruppi Under 8, mentre nel pomeriggio sarà già tempo dalla prima giornata di Campionato Sammarinese Under 12. Le sfide si svilupperanno sui sintetici di Falciano e Faetano, rispettivamente con quattro e due partite in programma. Dovranno attendere, infine, mercoledì 9 ottobre le squadre iscritte al Campionato Sammarinese Under 10 per l’esordio stagionale: gli impianti coinvolti saranno quelli di Faetano, Montecchio e Fiorentino.

FSGC | Ufficio Stampa