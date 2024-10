San Marino. “Sfidare l’impossibile. L’incredibile storia del calcio sammarinese” – al Titanus Museum dal prossimo 14 novembre

Si avvicina il taglio del nastro per l’innovativa installazione multimediale e museale dedicata alla storia del calcio sammarinese, che troverà posto presso il Titanus Museum (Contrada Santa Croce, 20 – 47890, Città di San Marino). Il progetto, formalizzato lo scorso 31 maggio, vedrà la luce il prossimo 14 novembre: “Sfidare l’impossibile. L’incredibile storia del calcio sammarinese” aprirà i battenti al pubblico alla vigilia di San Marino-Gibilterra, partita di UEFA Nations League che si disputerà al San Marino Stadium. Programmata invece per martedì 12 novembre una première rivolta alle istituzioni politiche e sportive di San Marino, oltre che a rappresentanti di UEFA e FIFA – alla presenza dei vertici della Federcalcio sammarinese e dei club e associazioni affiliati.

“Da diversi anni FSGC ha un obiettivo molto ambizioso – assicura il Presidente Marco Tura –, cioè mostrare a tutti il grande coraggio e orgoglio del calcio sammarinese, sia in campo che fuori dal campo. Per portare avanti questa nostra ambiziosa visione occorre affrontare diverse tappe e quella che stiamo ora presentando, voluta e attuata con forte determinazione, è proprio la creazione di un primo spazio museale della Federcalcio, mai esistito prima”. Un obiettivo che è stato possibile centrare grazie all’immediata sinergia venutasi a creare con Titanus Museum che – afferma Dennis Guerra, Presidente – “ha accolto il progetto della FSGC con la consapevolezza di essere il luogo ideale per regalare a tutti gli appassionati, tifosi ed interessati alla storia del calcio sammarinese un’esperienza conoscitiva emotivamente coinvolgente. Tutto ciò che abbraccia territorio e cultura ed è parte integrante del nostro Stato, trova casa nel Titanus Museum. Siamo sicuri che la visione emozionerà tutti coloro che verranno a farci visita”.

Il Titanus Museum proporrà infatti al pubblico una storia immersiva e coinvolgente che ripercorrerà tutti i passaggi fondamentali del movimento calcistico nella Repubblica di San Marino. Dai primi abboccamenti, circa un secolo fa, fino ai giorni nostri e passando – ovviamente – dalle pietre miliari: l’ascesa di Massimo Bonini, i debutti in campo europeo di club e Nazionale, il successo con il Liechtenstein ed i record raccolti entro e oltre i confini nazionali.

Tutto fruibile in un’opera innovativa ed al passo coi tempi, capace di interessare il pubblico – locale e straniero – attraverso una sequenza di immagini, foto, video e materiale multimediale mediante il quale apprezzare la storia secolare del calcio nella Repubblica di San Marino. Un appuntamento quasi obbligato per tifosi e simpatizzanti del movimento sammarinese, ma anche splendida opportunità per i tanti turisti che sono entrati in contatto con il nostro territorio anche attraverso gli impegni internazionali della sua nazionale di calcio. Affianco alla complessa e straordinaria opera multimediale, troverà spazio anche una sezione con cimeli significativi del calcio sammarinese – per toccare con mano (o quasi) autentici tasselli del puzzle che compone una straordinaria storia di sport, uomini e sfide da oltre 93 anni a questa parte.

FSGC