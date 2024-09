San Marino Ship Register. Navigando verso il futuro: San Marino punta su sicurezza e tutela dei marittimi

L’Amministrazione sammarinese si allinea con le iniziative dei principali attori internazionali per la sicurezza

Repubblica di San Marino, 25 settembre 2024 – A tre anni dal lancio del nuovo registro navale sammarinese, le istituzioni sammarinesi e il Governo della Repubblica di San Marino sono pienamente integrate ed allineate con le priorità dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), e a livello Europeo con il Protocollo d’Intesa sui Controlli degli Stati di Approdo (Paris MoU on Port State Control). In un gesto simbolico, ma significativo nel segnalare le priorità dell’amministrazione di bandiera, le Tre Torri di San Marino saranno illuminate di blu in occasione della Giornata Marittima Mondiale 2024 del 26 settembre. L’iniziativa è promossa dall’IMO, di cui San Marino è Stato Membro dal 2002, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e l’utenza sui temi della sicurezza della navigazione, da sempre punto focale del lavoro di San Marino Ship Register e dell’Autorità per la Navigazione Marittima Sammarinese. Al livello della cooperazione nell’area europea e del Mediterraneo, San Marino Ship Register ha inoltre implementato nuove procedure a supporto della campagna di ispezione concentrata (CIC) dei protocolli d’intesa delle autorità di Port State Control, in vigore da settembre a novembre 2024. In particolare, le ispezioni saranno concentrate su salari, contratti di lavoro, e assicurazioni a tutela dei marittimi, in conformità alla Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo 2006.

“Le istituzioni di governo sono impegnate costantemente nelle principali aree di sviluppo della sicurezza della navigazione e tutela dei lavoratori, con l’obiettivo di creare una efficiente industria marittima sammarinese, in linea con i più elevati standard Internazionali di settore”.

Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l’A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica

San Marino Ship Register (SMSR)

La Repubblica di San Marino è uno Stato Membro dell’IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali. Nel 2021, San Marino Ship Register è approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale. Il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione e salvaguardia ambientale.