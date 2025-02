San Marino Ship Register sale a bordo del progetto San Marino Expo 2025 Osaka

San Marino, 10 febbraio 2025 – San Marino Ship Register è GOLD SPONSOR del Padiglione di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka. Il Commissario Generale Filippo Francini e il Direttore Generale SMSR Gianluca Tucci hanno firmato l’accordo secondo cui il registro navale contribuirà alla partecipazione del Titano all’Expo nel Paese del Sol Levante con un generoso contributo economico.

Approdato nel settore marittimo nel 2021, San Marino Ship Register ha aperto le porte alla registrazione a San Marino di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale. Eccellenza nell’industria marittima globale, il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali e internazionali per la sicurezza della navigazione. Attento promotore della salvaguardia ambientale e della sostenibilità nel settore marittimo, SMSR offre sistemi fiscali vantaggiosi e costi di registrazione competitivi, creati su misura per i diversi target di clientela.

La presenza di SMSR tra gli sponsor del Padiglione aggiungerà ampia visibilità internazionale a quella di cui già gode grazie alle attività di promozione che vanno ben oltre i confini sammarinesi.