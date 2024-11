San Marino si illumina per il Natale delle Meraviglie 2024-2025

San Marino, 27 novembre 2024 – La suggestiva accensione delle luci natalizie del Natale delle Meraviglie 2024-2025 si è svolta oggi pomeriggio alle ore 17.00 a Porta San Francesco, ingresso del Centro Storico, alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, del Direttore dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica, del CEO di Nextime Alberto Di Rosa e di Simone Ranieri, direttore artistico e regista dell’evento.

Il Centro Storico, Patrimonio delll’Umanità, è stato pervaso dal tipico calore natalizio, da un’atmosfera che evoca tempi passati, trasformando San Marino in un Luogo d’Altri Tempi dove vivere e riscoprire il Natale della tradizione.

Il Natale delle Meraviglie 2024- 2025, con il tema “Un Luogo d’Altri Tempi “ vuole celebrare il fascino del passato e invita tutti i visitatori a riscoprire l’essenza autentica e profonda delle celebrazioni natalizie. Un viaggio emozionante che unisce passato e presente, celebrando i valori di famiglia, condivisione e semplicità.

L’intero programma è pensato per rendere il Natale non solo una festività, ma un’occasione per ritrovarsi e riscoprire il significato autentico che rende così speciale questa ricorrenza, cara sia ai bimbi che agli adulti.

Le spettacolari luci natalizie, che quest’anno dal Centro Storico scendono fino a via Gino Giacomini, resteranno accese fino al 6 gennaio 2025, illuminando ogni angolo e regalando momenti di gioia e meraviglia a tutti i visitatori. L’illuminazione di Via Gino Giacomini si è resa possibile grazie al contributo delle attività commerciali di via Gino Giacomini e Via Piana e il collegamento fra il P9 e gli ascensori che portano a Piazzale Calcigni è illuminato grazie alla collaborazione e sponsorizzazione di Sinpar.

Il Natale delle Meraviglie, Un Luogo d’Altri Tempi è pronto ad accogliere i visitatori, sabato 30 novembre dalle 10.30. Alle 17.00 appuntamento in Piazza della Libertà per il taglio del nastro ufficiale arricchito da un programma speciale con perfomer e spettacoli itineranti.

Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del Natale delle Meraviglie!