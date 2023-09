San Marino. SI PARTE CON LA 25^ RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO, DOMENICA 24 SETTEMBRE A SAN FRANCESCO “ARSEMBLE” CON IL SOPRANO ASUMI MOTOYAMA 

San Marino, 21 settembre 2023

Pronti? Via! Quest’anno il vero solstizio sarà il 23 settembre e la Rassegna parte, per la prima volta nella sua storia, alla prima domenica utile di questo autunno.

La Rassegna Musicale d’Autunno da un quarto di secolo è una certezza e segna il passaggio ad una stagione dove ascoltare buona musica, di qualità, è di conforto per un tempo che è incline alla riflessione.

Il primo appuntamento dell’edizione del “Venticinquesimo” è Domenica 24 settembre ore 21:00 – Chiesa di San Francesco con un concerto che potremo definire “aristocratico” in quanto si tratta di un repertorio “privato” ad uso della famiglia del nobile marchigiano Antonio Puccetti (1792 – 1841). Arie, Ariette, Canzoncine in casa del conte Puccetti tra sette e ottocento è il titolo più idoneo di questo primo appuntamento che declina al meglio il senso del programma.

La XXV Rassegna Musicale d’Autunno inaugura quindi con un repertorio molto raro tratto esclusivamente dalla Biblioteca musicale personale del conte Puccetti di Cingoli (Mc), biblioteca costituita prevalentemente negli stessi anni in cui visse Giacomo Leopardi e sappiamo di quanto raffinata e colta fosse la cultura nelle famiglie nobili marchigiane di quegli anni. Musicista egli stesso di ottima qualità, queste musiche ci consentono di entrare nella prassi esecutiva musicale, all’interno delle pareti domestiche, la cosiddetta ‘musica in casa’ (hausmusik), a supporto della famiglia nelle scelte musicali private sia per quanto riguarda l’aspetto didattico, sia nella selezione di un repertorio da eseguire durante i concerti privati e pubblici.

Verranno eseguiti brani di autori meno noti ma di grande interesse come Luigi Caruso, Antonio Nava, Pietro Delicati. Interprete sarà l’ArsEmble composto da Asumi Motoyama soprano, Ettore Marchi chitarra francese, Maria Elena Ceccarelli clavicembalo.